L'acquisition de REDNET AG marque le début de l'expansion européenne annoncée précédemment par Converge.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 5 août 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de 75 % des parts de REDNET AG, un fournisseur de services informatiques dont le siège est à Mainz, en Allemagne. REDNET est la 23e acquisition annoncée par Converge et la 1re acquisition européenne de la société.

Fondée en 2004, REDNET AG est spécialisée dans les secteurs de l'éducation, des soins de santé et des secteurs public et gouvernemental. Elle offre des conseils détaillés, de la planification économique, une logistique harmonieuse et un service rapide à ses clients. L'organisation est particulièrement fière d'apporter de la valeur ajoutée grâce à des services complets et de haute qualité et à un savoir-faire étendu dans la gestion de déploiements de grande ampleur. Mettant fortement l'accent sur les initiatives en matière d'environnement et de développement durable, REDNET AG adopte également une approche holistique à 360 degrés pour accroître les cycles de vie des TI grâce à des concepts d'entretien et de maintenance flexibles, tout en se concentrant sur la compatibilité environnementale.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition de REDNET AG par Converge, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. L'ajout de REDNET AG est important, car il marque l'expansion officielle de Converge en Europe et augmentera considérablement notre capacité à servir nos clients à l'échelle mondiale. Qu'il s'agisse d'infrastructures, de services, d'opérations ou de logistique, les solides capacités et les offres de REDNET AG dans le secteur public vont à la fois améliorer les services actuels de Converge et renforcer sa présence mondiale. »

« Je suis heureuse que Converge soit un partenaire solide à nos côtés, avec qui nous poursuivrons la réussite de REDNET dans toute l'Allemagne. Notre gamme de produits et de services n'en sera que plus attrayante. En tant que groupe d'entreprises, nous offrons à nos clients publics en Allemagne un portefeuille complet à partir d'une source unique », a déclaré Barbara Weitzel, chef de la direction de REDNET AG.

La contrepartie de la participation acquise représentait environ 96 millions d'euros payés en espèces à la clôture, plus un ajustement représentant 75 % du fonds de roulement excédentaire à la clôture. En outre, Converge reçoit sa part proportionnelle de l'avantage économique gagné par l'entreprise à partir du 1er janvier 2021. Le prix d'achat de la participation acquise représente un multiple d'environ huit fois le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de REDNET AG prévu pour 2021, soit 16 millions d'euros, et d'un peu plus de cinq fois le BAIIA de REDNET prévu pour 2022, soit 24 millions d'euros. Le prix d'achat payé à la clôture a été financé par un récent appel public à l'épargne des actions ordinaires de Converge, ainsi que par la facilité de crédit renouvelable de Converge. L'accord d'achat permet à Converge d'acquérir les 25 % restants de REDNET après trois ans.

REDNET AG représente la 21e acquisition réalisée par Converge depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (exploitée sous le nom de Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; Blue Chip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; PCD Solutions, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; et ExactlyIT, Inc. En juin 2021, Converge a également annoncé avoir signé des accords définitifs pour l'acquisition de Vicom Infinity, Inc. et d'Infinity Systems Software, Inc.

Conseils détaillés, planification économique, logistique harmonieuse et service rapide - REDNET conseille depuis de nombreuses années les autorités et les établissements d'enseignement en tant qu'équipementier informatique spécialisé. L'entreprise, basée à Mainz, en Allemagne, est considérée comme un partenaire fiable et compétent et maintient d'importants accords-cadres en matière de matériel informatique, notamment avec l'Office d'État de Rhénanie-Palatinat pour les données et l'information (LDI), l'ekom21 de la Hesse et l'Université Johannes Gutenberg de Mainz. Outre les nombreuses années d'expérience de l'entreprise sur le marché des clients publics, les clients de REDNET AG apprécient particulièrement les services complets et de haute qualité, ainsi que le savoir-faire étendu dans la gestion des déploiements de grande ampleur.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé impliquant des discussions relatives à des prévisions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas toujours, des expressions comme « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « fait le budget », « prévu », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention de » ou des variantes de ces mots et expressions, ou indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints) ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se fondent nécessairement sur différentes estimations et hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement subordonnées à d'importantes éventualités connues et inconnues et incertitudes, et à de nombreux facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont mentionnés de façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société ainsi que ses activités et ses affaires sont confrontées, les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com, et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que le rapport de gestion correspondant pour les facteurs de risque supplémentaires décrits à la rubrique « Risques et incertitudes ».

