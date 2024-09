TORONTO and GATINEAU, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou la « Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle s'est jointe à Red Hat Partner Practice Accelerator, une voie de croissance spécialisée pour certains partenaires ayant des capacités de prestation de services professionnels validées. Grâce à cette participation, Converge démontre son engagement à offrir des résultats positifs aux clients en utilisant les technologies et les services de Red Hat au sein du secteur commercial.

« Converge est fière de se joindre à Red HatPartner Practice Accelerator, en tant que l'une des quelques organisations choisies qui détiennent cette désignation, a affirmé Greg Berard, chef de la direction de Converge. Ce programme qui mise sur des partenaires capables d'inciter et d'offrir des possibilités de services au sein du segment commercial, y compris le marché intermédiaire et les PME, s'inscrit dans la stratégie d'entreprise de Converge et dans notre approche de vente axée sur les solutions. Red Hat Partner Practice Accelerator nous aidera à améliorer l'expérience de nos partenaires et à encourager la création conjointe d'écosystèmes, ce qui nous permettra d'approfondir nos capacités pour mieux soutenir les clients de Converge. »

Red Hat Partner Practice Accelerator est une voie de croissance ciblée qui permet aux partenaires ayant des compétences éprouvées en matière de services professionnels de jouer un rôle de premier plan à chaque étape du parcours du client et d'offrir des résultats percutants aux clients qui utilisent des solutions de pointe comme la plateforme d'automatisation Red Hat Ansible et Red Hat OpenShift. Red Hat évalue l'état de préparation des partenaires participants à la prestation de services et de solutions essentiels liés à l'automatisation et à la modernisation des applications, afin de confirmer que les partenaires sont en mesure d'élaborer, de mettre en œuvre et de configurer avec succès des solutions personnalisées pour les clients commerciaux.

Red Hat Partner Practice Accelerator fait également partie du modèle évolutif d'engagement des partenaires de l'entreprise pour mettre en œuvre une approche normalisée et unifiée à l'échelle mondiale en matière de collaboration. Les partenaires participants peuvent profiter de voies simplifiées pour créer conjointement des solutions et des services et les offrir et innover afin de soutenir les clients dans leur parcours infonuagique hybride. En plus de Red Hat Partner Practice Accelerator, Red Hat continuera d'instaurer d'autres parcours d'accélération pour permettre aux partenaires d'affiner leurs compétences spécialisées et pour les autonomiser en vue de servir les clients dans des environnements infonuagiques hybrides.

« Comme Red Hat continue d'évoluer et d'améliorer l'expérience des partenaires, nous sommes déterminés à aider les partenaires à bâtir des compétences et des services essentiels qui peuvent générer de véritables résultats commerciaux pour les clients, a déclaré Laurie Fontaine, directrice principale, Écosystème mondial des partenaires commerciaux chez Red Hat. Nous sommes heureux de collaborer avec Converge dans le cadre de Red Hat Partner Practice Accelerator pour guider les clients du segment commercial dans l'élaboration et l'atteinte de leurs objectifs de transformation numérique à l'aide de solutions en code source ouvert et de services validés de pointe. »

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

