TORONTO et GATINEAU, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, a le plaisir d'annoncer sa participation à la 27e Conférence annuelle sur les télécoms, les médias et la technologie présentée par la Banque Scotia, ce mercredi 6 mars 2024.

La conférence aura lieu à Toronto et réunira des investisseurs institutionnels pour des réunions avec des entreprises de premier plan des secteurs des télécommunications, des médias et de la technologie. Son format comprend une discussion informelle avec l'analyste de couverture de la Banque Scotia, Divya Goyal.

Shaun Maine, chef de la direction du groupe, Greg Berard, président et chef de la direction mondial, et Avjit Kamboj, directeur financier, participeront à la séance, qui sera diffusée en direct comme suit :

Date : Mercredi 6 mars 2024

Heure : 10 h 45 (HE)

Lien vers la webdiffusion en direct : https://onlinexperiences.com/Launch/Event/ShowKey=251043

Un enregistrement vidéo de l'événement sera par la suite archivé et disponible en visitant le site Web des relations avec les investisseurs de la Société.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

