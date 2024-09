TORONTO et GATINEAU, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer l'obtention de la certification PCI-DSS pour sa plateforme IBM Power pour Google Cloud (IP4G). IP4G, une solution d'infrastructure en tant que service (IaaS) développée par Converge et disponible sur Google Marketplace, permet aux clients d'exécuter les charges de travail natives AIX, IBM i et Linux de façon transparente dans l'environnement Google Cloud.

Composé d'étapes qui reflètent les pratiques exemplaires en matière de sécurité, PCI-DSS est la norme mondiale de sécurité des données adoptée par les marques de cartes de paiement pour toutes les entités qui traitent, stockent ou transmettent les données des titulaires de cartes et/ou des données d'authentification sensibles. Cette certification souligne la fiabilité et la sécurité d'IP4G, en particulier pour les clients qui gèrent des applications de détail, financières et bancaires essentielles à leur mission. La certification PCI-DSS valide davantage IP4G comme une plateforme fiable pour gérer les charges de travail transactionnelles importantes et les systèmes de dossiers.

« L'obtention de la certification PCI-DSS pour notre plateforme IP4G est une étape importante pour Converge. Elle élargit notre marché potentiel pour cette solution au sein des secteurs du commerce de détail et des finances et réaffirme notre engagement à offrir à nos clients des solutions industrielles sûres et conformes », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge.

Pour en savoir plus sur la solution IP4G de Converge, visitez https://convergetp.com/converge-ip4g/.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

