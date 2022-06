CONVENTIONNEMENT ET HARMONISATION DES CHSLD : Aucun engagement concret de la part du gouvernement pour la clientèle hébergée

MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) constate avec grande inquiétude l'annonce d'aujourd'hui concernant la démarche d'harmonisation des CHSLD privés, qui indique qu'outre les trois projets pilotes annoncés l'an dernier, aucun échéancier clair n'est encore prévu pour conventionner l'ensemble des CHSLD privés, alors qu'il s'agit d'une promesse du gouvernement de François Legault afin d'assurer la qualité et l'équité des soins de longue durée.

« Depuis des mois, l'AELDPQ réitère auprès des autorités gouvernementales l'urgence d'agir et de conventionner rapidement l'ensemble des CHSLD privés afin d'éviter des fermetures et des bris de services, au détriment des personnes hébergées. Nous fondions de grands espoirs dans le conventionnement pour éviter ces situations. Nous sommes donc très déçus de constater que le gouvernement reporte le projet à la fin de son mandat. La période électorale ne fera qu'accentuer la grande précarité dans laquelle plusieurs établissements se trouvent. », affirme Paul Arbec, président de l'AELDPQ.

Conventionner pour favoriser la qualité et l'équité

Dans son Plan budgétaire 2022-2023, le gouvernement du Québec avait annoncé une somme de 19,3 millions de dollars pour conventionner un total de 20 établissements en 2022-2023. L'AELDPQ avait salué cette orientation, mais avait demandé une plus grande transparence quant au plan de déploiement afin d'assurer une meilleure prévisibilité pour les établissements. Encore à jour, aucun engagement concret n'est annoncé pour les établissements privés non conventionnés.

« L'annonce du conventionnement était attendue depuis longtemps par notre personnel, nos résidents et leur famille. Comment leur expliquer que la démarche est de nouveau repoussée et qu'ils ne pourront pas bénéficier des mêmes ressources que celles prévues pour le secteur public. Alors que le gouvernement met tous ses efforts dans le déploiement des Maisons des aînés, il oublie les résidents et les soignants qui se retrouvent dans une situation fragilisée par la pandémie », poursuit M. Arbec.

L'AELDPQ rappelle que le conventionnement de tous les CHSLD permettra d'assurer que tous les aînés du Québec, peu importe où ils résident, reçoivent la même qualité de soins et de services. En offrant des conditions équitables à leurs employés, les CHSLD privés non conventionnés (PNC) pourront, par le fait même, bénéficier d'une plus grande stabilité du personnel, d'une sécurité rehaussée et de meilleurs ratios.

Déployer des mesures transitoires en attendant le conventionnement

Les délais liés à la démarche du conventionnement sont donc encore prolongés, alors qu'il y a urgence d'agir. Dans ce contexte, l'AELDPQ implore le gouvernement de déployer des mesures transitoires afin de rehausser le financement des CHSLD PNC qui est actuellement nettement insuffisant et non aligné avec les besoins du terrain, comme démontré par la Protectrice du citoyen, la Commissaire à la santé et au bien-être et la Coroner.

Le recours accru à la main-d'œuvre indépendante a grandement fragilisé les CHSLD PNC qui n'ont pas bénéficié d'une hausse de leur financement. Un soutien est nécessaire à cet égard afin d'éviter des fermetures.

« Le moment est venu d'impliquer tous les acteurs concernés par le conventionnement et de trouver des solutions adaptées aux besoins observés sur le terrain. Il est minuit moins une. Nous avons tous intérêt à mettre les bouchées doubles pour y arriver rapidement. Il en va de la qualité et de la continuité des soins sécuritaires offerts aux personnes aînées du Québec », conclut M. Arbec.

À propos de l'AELDPQ

L'Association des établissements de longue durée privés du Québec (AELDPQ) représente les propriétaires et gestionnaires de la majorité des 40 CHSLD privés non conventionnés (PNC) du Québec. Il est à noter que tous les CHSLD PNC détiennent un permis délivré par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et sont assujettis à la Loi sur les services de santé et services sociaux. Ils doivent aussi détenir le sceau d'Agrément.

La mission de l'AELDPQ est d'accompagner et de représenter les CHSLD PNC afin qu'ils bénéficient des ressources nécessaires pour offrir une qualité et une continuité de soins et de services sécuritaires à leurs résidents.

Renseignements: Association des établissements de longue durée privés du Québec, Marie-Josée Côté, 514-772-5716, [email protected]