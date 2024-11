CONTRIBUTION AUX EFFORTS DE PROTECTION DE LA POPULATION DE CARIBOUS MONTAGNARDS DE LA GASPÉSIE

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) mettra en place, à partir du 1er décembre 2024, des mesures de protection des caribous afin de réduire les sources de dérangement.

Les secteurs visés pour la période hivernale 2024-2025 dans la réserve faunique des Chic-Chocs sont les suivants :

Blanche-Lamontagne

Champ-de-Mars

Les sommets 1 à 7 du mont Vallières-de-Saint-Réal

Hog's Back

Mines Madeleine

Des mesures réévaluées chaque semaine

Ces mesures seront ajustées chaque semaine selon l'évolution de la présence de caribous dans les différents secteurs suivis. Vous pouvez contacter la Direction de la gestion de la faune de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour que votre nom soit ajouté à la liste d'envoi hebdomadaire qui informe des avis en vigueur dans ces secteurs.

Les effets du dérangement sur le caribou

Le dérangement compromet la condition physique des caribous en leur imposant une dépense énergétique accrue durant l'hiver, alors qu'ils doivent ménager leurs efforts, particulièrement les faons. Il peut nuire à la survie des caribous en les forçant à se rendre dans des secteurs où les conditions leur sont moins favorables. Visionnez la courte capsule vidéo dans la section « Liens connexes » afin de mieux comprendre les effets du dérangement sur le caribou.

Planifiez vos activités

En cas de fermeture de sentiers dans les zones visées, les stationnements des secteurs des monts Champ-de-Mars, Blanche-Lamontagne et Hog's Back ne seront pas déneigés. Veuillez alors opter pour d'autres secteurs pour la pratique de vos loisirs hivernaux. Notez que la barrière de la route 14 demeurera ouverte et que des stationnements supplémentaires seront disponibles à la jonction des routes 14 et 141 pour le secteur des mines Madeleine. Merci de vous stationner aux endroits indiqués afin de ne pas entraver les activités de déneigement.

Afin de planifier vos activités dans le parc national de la Gaspésie et la réserve faunique des Chic‑Chocs, nous vous invitons à vérifier l'accessibilité des sentiers dans la section « Information du jour » sur la page respective de ces établissements sur le site de la Sépaq (sepaq.com).

