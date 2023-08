Contribuant à renforcer l'innovation et le développement de haute qualité, XCMG Machinery se classe au premier rang des entreprises chinoises de machines de construction sur la liste Fortune China 500 de 2023

XUZHOU, Chine, 4 août 2023 /CNW/ - XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) figure au 212e rang sur la liste Fortune China 500 de 2023 publiée par Fortune China le 25 juillet à Pékin, le meilleur classement parmi toutes les entreprises chinoises de machines de construction, avec un chiffre d'affaires total de 13 946,8 millions de dollars américains et un bénéfice de 640,3 millions de dollars américains au cours de l'exercice 2022.

En tant qu'important fournisseur mondial de machines de construction et de solutions de développement durable, XCMG exporte maintenant ses produits dans 191 pays et régions, avec une augmentation de 2,42 % de sa part de marché. XCMG poursuit sur sa lancée en 2023, avec des revenus de 23,9 milliards de yuans au premier trimestre, parmi lesquels les revenus à l'étranger ont dépassé 10,6 milliards de yuans, établissant un record historique au cours d'un seul trimestre et représentant 45 % des revenus d'exploitation.

XCMG diversifie ses activités pour composer avec une période de ralentissement économique qui affecte l'industrie en accordant la priorité à l'innovation technologique et à l'internationalisation pour croître en faisant preuve de résilience. En 2022, XCMG a investi 5,75 milliards de yuans dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 6,13 % par rapport à l'année précédente. À la fin de 2022, XCMG détenait 9 742 brevets dûment autorisés, dont 2 458 brevets d'innovation et 183 brevets à l'étranger.

L'industrie des machines de construction est à un tournant de sa transition et de sa transformation intelligentes et durables. Selon Counterpoint, une machine de construction sur trois vendue en 2022 avait une connectivité intégrée, et le secteur du marché devrait afficher un taux de croissance annuel de 11 % au cours des huit prochaines années. XCMG a été l'un des cinq principaux acteurs qui, ensemble, comptaient 60 % des expéditions de machines de construction connectées en 2022.

Faisant la promotion de la nouvelle industrialisation comme fondement de la transformation numérique, XCMG met l'accent sur la construction d'infrastructures numériques et intelligentes pour le développement de produits et de services.

Lors de la deuxième édition du Hurun China Metaverse Summit qui a eu lieu le 20 juillet à Guangzhou, XCMG a été nommé parmi les 200 meilleures entreprises sur la liste des « entreprises ayant le plus grand potentiel dans le métavers en 2023 selon Hurun China » pour son potentiel dans le domaine du métavers.

« XCMG s'engage à fournir des solutions de pointe et durables à ses clients internationaux, en tirant parti de nos principaux avantages en matière de recherche et développement dans les technologies innovantes, d'une chaîne d'approvisionnement complète, d'un réseau d'exploitation mondial et de capacités de fabrication intelligentes, créant une plus grande valeur pour nos clients internationaux », a déclaré Yang Dongsheng, chef de la direction et président de XCMG.

