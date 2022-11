Contrebande de tabac - Trois peines d'emprisonnement et des amendes de plus de 1,8 million de dollars pour 11 contrevenants

Le 3 mars 2020, à Trois-Rivières, une perquisition a eu lieu à la résidence de Serge Robillard, ainsi que dans un véhicule à bord duquel il avait été aperçu alors qu'il faisait le transport de tabac de contrebande. Plus de 190 000 cigarettes de contrebande ont alors été saisies, et l'individu a déclaré en avoir vendu 210 000. En plus de l'amende imposée, une somme de 820 $ a été confisquée. L'homme a aussi vu son permis de conduire suspendu pour une durée de 30 jours.

En mars 2021, dans le cadre du projet Déboucher, le Service de police de la Ville de Québec a mené une perquisition au domicile de Yvan Simard, à Alma. Plus de 4 800 cigarettes de contrebande ont alors été saisies. Interrogé, le contrevenant a reconnu s'être procuré à Roberval, tous les six mois, 50 cartons de cigarettes, qu'il revendait ensuite. L'homme a plaidé coupable aux cinq chefs d'accusation qui pesaient contre lui et a connu sa sentence le 19 octobre dernier. Il s'agit d'un récidiviste en la matière. M. Simard a quatre condamnations à son actif pour des infractions à la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Le 3 mars 2021, les policiers du Service de police de Sherbrooke ont intercepté Michel Chauvette alors qu'il faisait la livraison de tabac de contrebande. L'individu a été repéré en compagnie de Claude Houle et de Serge Gaumont lors de cet important échange de cigarettes illégales, qui s'est effectué dans le stationnement du commerce de M. Houle, à Sherbrooke. Au total, les policiers ont pu mettre la main sur 130 000 cigarettes de contrebande, après avoir procédé à la fouille du commerce ainsi que des véhicules de M. Chauvette et de M. Gaumont. Le contrevenant de Sherbrooke a plaidé coupable aux accusations auxquelles il faisait face. Il a vu son permis de conduire suspendu pour une période de trois mois, tout comme le contrevenant originaire de Lemieux. MM. Chauvette et Houle ont pour leur part été reconnus coupables en lien avec les accusations qui pesaient contre eux. Il est à noter que M. Chauvette est un récidiviste en la matière.