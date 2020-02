Contrebande de tabac - Revenu Québec annonce des peines d'emprisonnement et des amendes totalisant plus de 2,8 millions de dollars pour 4 contrevenants

NOM ET LIEU DE RÉSIDENCE DATE DE

CONDAMNATION MONTANT DES AMENDES

ET DÉLAI DE PAIEMENT

Pierre Neveu - Saint-Charles-Borromée 2019-10-18 89 400 $ - 12 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec, dans le cadre du programme ACCES. Les 28 août et 14 septembre 2017, des policiers ont effectué des perquisitions dans une résidence, à Saint-Charles-Borromée, et y ont saisi 88 600 cigarettes de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi. Un vélo électrique et une somme de 62 000 $ ont également été saisis. De plus, M. Neveu a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de 60 jours.

Nicholas Lazare - Kahnawake 2019-11-13 74 227,10 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec, dans le cadre du programme ACCES. Le 16 mai 2018, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à Saint-Anicet, et y ont saisi plus de 457,9 kilos de tabac de contrebande. De plus, le véhicule de M. Lazare a été saisi, et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 30 jours.

Sébastien Soulières - Hemmingford 2019-11-13 214 048,70 $ - 4 mois

Cette condamnation est le résultat d'une opération effectuée par la Sûreté du Québec. Le 23 octobre 2018, des policiers ont effectué une perquisition visant un véhicule, à Saint-Polycarpe, et y ont saisi 1 396,3 kilos de tabac de contrebande. La cour a ordonné la confiscation et la destruction du tabac saisi. De plus, le permis de conduire de M. Soulières a été suspendu pour une période de 30 jours.

Claude-René Cloutier - Drummondville 2019-11-19 2 500 000 $ - 12 mois