Contrebande de tabac - DEUX PEINES D'EMPRISONNEMENT ET DES AMENDES DE PRÈS DE 1,5 MILLION DE DOLLARS POUR SIX CONTREVENANTS

Le 27 janvier dernier, Ahmed Ibrahim Hassoun a plaidé coupable à deux chefs d'accusation en lien avec deux dossiers distincts en matière de contrebande de tabac. Il a été condamné à purger deux peines d'emprisonnement de manière concurrente, en plus de devoir payer des amendes. Les faits relatifs au premier dossier remontent au 4 juin 2022. Les policiers du Service de police de la Ville de Laval (SPVL) avaient alors intercepté l'automobile de M. Hassoun en raison d'une infraction au Code de la sécurité routière. Lors de l'intervention effectuée auprès du conducteur, les policiers avaient découvert et saisi plusieurs boîtes de tabac à chicha totalisant plus de 74 kilogrammes. L'autre condamnation de M. Hassoun découle d'une enquête du SPVL menée quelques mois plus tard. Le 10 janvier 2023, les policiers ont procédé à des perquisitions dans le véhicule du contrevenant ainsi que dans un minientrepôt du boulevard Sainte-Rose. Une quantité de 130 kilogrammes de tabac à chicha et une caisse de 10 000 cigarettes ont alors été saisis. La Cour a ordonné la confiscation d'une somme de 1 010 $ ainsi que de l'automobile de M. Hassoun.