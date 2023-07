Contrebande de tabac - Deux peines d'emprisonnement et des amendes de plus DE 742 000 $ pour SEPT contrevenants et une société

Cette condamnation découle d'une enquête menée par les agents de la Sûreté du Québec du poste de la MRC du Rocher-Percé. Le 25 novembre 2021, Jacques Lantin a admis aux policiers avoir acheté 21 caisses de cigarettes de contrebande entre le 24 novembre 2019 et le 24 novembre 2021. Ces caisses contenaient chacune 50 paquets de 200 cigarettes non identifiés conformément à la loi. Le 5 juillet dernier, l'homme a plaidé coupable à un chef d'accusation qui pesait contre lui. Il s'agissait de sa troisième offense en matière de possession de cigarettes de contrebande. Il a été condamné à purger une peine d'emprisonnement de 30 jours, et son permis de conduire sera suspendu pour une durée de 90 jours à compter du 1 er août prochain.

Une enquête menée conjointement par la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec a mené à la condamnation de Jonathan Provost. Le 10 août 2021, lors d'une opération de surveillance dans le secteur de Rivière-Beaudette, en Montérégie, les policiers ont constaté la présence de plusieurs véhicules ainsi que d'individus. Ces derniers échangeaient des sacs de poubelle noirs remplis de tabac brut et se préparaient à transporter la marchandise. Peu après, les policiers ont procédé à l'interception du camion cube conduit par Jonathan Provost. Au cours de l'opération, un total de 110 sacs contenant plus de 2 007 kilogrammes de tabac de contrebande ont été saisis. Dans ce dossier, le coaccusé Roger Mattie a également été reconnu coupable le 15 mars dernier.

Le 19 octobre 2020, des agents du Service de police de l'agglomération de Longueuil ont intercepté l'automobile d'Alain Guérin alors qu'il venait de s'approvisionner en tabac sur la réserve de Kahnawake. Après la fouille de son véhicule, une quantité de 26 000 cigarettes de contrebande a été saisie. Le 18 avril dernier, M. Guérin a plaidé coupable aux deux chefs d'accusation auxquels il faisait face. En plus des amendes imposées, son automobile a été confisquée par le tribunal, et une somme de 1 355 $ a été saisie. M. Guérin est un récidiviste : il a trois dossiers antérieurs en matière de contrebande de tabac.