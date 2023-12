Contrebande de tabac - DEUX PEINES D'EMPRISONNEMENT ET DES AMENDES DE PLUS DE 1 MILLION DE DOLLARS POUR SEPT CONTREVENANTS

NOM, ÂGE ET LIEU DE RÉSIDENCE DATE

DE CONDAMNATION SENTENCE

Marc-Antoine Paquet, 31 ans, Saint-Benjamin 2023-12-13 Amendes totalisant 53 680 $

Le 13 septembre 2021, des agents du Service de police de la Ville de Québec ont mené une perquisition dans le véhicule de Marc-Antoine Paquet. Les policiers y ont saisi 160 000 cigarettes de contrebande, et la contrebande de 80 000 d'entre elles est imputable au contrevenant. M. Paquet a plaidé coupable aux accusations. Son permis de conduire sera suspendu pour une durée de 15 jours à compter du 1er février 2024.

Nancy Jackson, 69 ans, Brownsburg-Chatham 2023-12-08 Amendes totalisant 253 257 $

Cette condamnation découle d'une enquête de la Sûreté du Québec du poste de la MRC d'Argenteuil amorcée à la suite d'un signalement. Le 11 mai 2021, des agents ont procédé à deux perquisitions, soit dans l'automobile et dans la résidence de Nancy Jackson, à Brownsburg-Chatham. Quelque 25 600 cigarettes de contrebande ont été saisies, en plus de livres de comptabilité. Interrogée, Mme Jackson a admis avoir écoulé environ 400 000 cigarettes supplémentaires, à raison de 200 cartouches par mois. La sexagénaire a plaidé coupable à deux accusations portées contre elle. Son permis de conduire a été suspendu pour une durée de quatre mois. De plus, son automobile et une somme de 1 310 $ ont été confisquées par le tribunal.

Serge Beaulieu, 76 ans, Saint-Jérôme 2023-12-08 Amendes totalisant 72 586 $

Une enquête menée par le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme a mené à la condamnation de Serge Beaulieu le 8 décembre dernier. L'individu a été reconnu coupable en lien avec des infractions en matière de contrebande de tabac. Deux perquisitions ont été effectuées le 30 novembre 2021 au domicile de M. Beaulieu et dans son véhicule. Au total, plus de 11 000 cigarettes de contrebande ont été saisies. Le contrevenant a admis faire la vente de 20 cartouches par semaine. Il a déclaré avoir vendu en tout environ 80 000 cigarettes. Son véhicule et une somme de 1 220 $ ont été confisqués, et son permis de conduire est suspendu pour 30 jours.

David Buchanan, 26 ans, Longueuil 2023-12-04 Amendes totalisant 120 000 $

Le 18 novembre 2021, le contrevenant a été intercepté à la suite d'une opération de surveillance effectuée dans le secteur de Rivière-Beaudette par des agents de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. David Buchanan a été accusé d'avoir transporté 81 sacs contenant un total de près de 1 480 kg de tabac de contrebande. Il a plaidé coupable dans ce dossier. M. Buchanan devra payer les amendes qui lui ont été imposées, et son permis de conduire fait présentement l'objet d'une suspension pour une durée de 30 jours.

Donald Cooke, 55 ans, Hatley 2023-11-29 Amendes totalisant 283 934,63 $

Le contrevenant a plaidé coupable à deux chefs d'accusation en lien avec des infractions relatives à la contrebande du tabac. La Sûreté du Québec de la MRC de Coaticook a saisi quelque 31 700 cigarettes au cours de perquisitions dans la résidence et dans le véhicule de Donald Cooke le 8 juin 2021. L'enquête a permis d'établir que le quinquagénaire vendait des cigarettes de contrebande depuis un an. Il se procurait l'équivalent de quatre caisses par mois pour en faire le commerce. Le véhicule de M. Cooke a été confisqué par la Cour, de même que des documents de comptabilité et une somme de 9 310 $. Son permis de conduire a été suspendu pour 30 jours.

Claude Beaudoin, 64 ans, Joliette 2023-11-22 90 jours d'emprisonnement discontinu et amendes totalisant 177 862,38 $

Le 22 novembre dernier, Claude Beaudoin a plaidé coupable dans deux dossiers distincts concernant des infractions en matière de contrebande de tabac. Les perquisitions menées notamment à la résidence de l'individu le 28 avril 2022 et le 8 septembre de la même année ont permis la saisie d'un total de plus de 78 000 cigarettes de contrebande. M. Beaudoin a admis en avoir vendu 180 000 autres. Des documents faisant état de la comptabilité liée aux ventes ainsi que la somme de 1 090 $ ont été confisqués. Le multirécidiviste a été condamné à 90 jours d'emprisonnement à purger de façon discontinue, et son permis de conduire fait l'objet d'une suspension de deux ans.

Robert Matthew Glidden, 59 ans, Flatlands (Nouveau-Brunswick) 2023-11-17 60 jours d'emprisonnement ferme et amendes totalisant 119 200 $