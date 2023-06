Contrebande de tabac - Deux peines d'emprisonnement et des amendes de plus de 1,2 million de dollars pour neuf contrevenants

Le 3 décembre 2020, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC des Laurentides ont saisi 600 000 cigarettes de contrebande dans la remorque tirée par un véhicule. Ce dernier avait d'abord été immobilisé à la suite d'une opération radar sur la route 117, à la hauteur de Labelle. En s'approchant de la camionnette conduite par Marie-Claude Lacroix et à bord de laquelle prenait place Stuart Myiow, les agents ont constaté une forte odeur de tabac. Ils ont obtenu un télémandat pour procéder à la fouille du véhicule et à la saisie du tabac. Les coaccusés dans cette affaire ont été reconnus coupables relativement à deux chefs d'accusation le 31 mai dernier. Par ailleurs, le permis de conduire de la conductrice fait présentement l'objet d'une suspension de 30 jours.

Le 2 octobre 2021, les policiers de la Sûreté du Québec du poste autoroutier de Vaudreuil ont intercepté le véhicule des contrevenants pour excès de vitesse. Dans la fourgonnette, les agents ont constaté une forte odeur de tabac et la présence d'une couverture recouvrant plusieurs sacs de poubelle remplis. La fouille du véhicule a permis de mettre la main sur 22 sacs de tabac, soit une quantité de plus de 396 kg. L'automobile des contrevenants a été confisquée. Ceux-ci ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés. En plus des amendes imposées, le permis de conduire du conducteur, Michael William Moxon, a été suspendu pour une durée de 30 jours.

À Trois-Rivières, Alain Kachafanas a plaidé coupable à plusieurs infractions en lien avec la vente, la livraison et la possession de paquets de tabac de contrebande. Une enquête de la Sûreté du Québec a mené à cette condamnation. Le 18 février 2022, une perquisition a eu lieu au domicile de M. Kachafanas ainsi que dans son véhicule. Près de 36 000 cigarettes ont été saisies. Interrogé, l'homme a admis en avoir écoulé 126 000 autres. En plus des amendes à payer, son permis de conduire fait l'objet d'une suspension de trois mois.