Contrebande de tabac - Des amendes de près de 1,4 million de dollars pour sept contrevenants

Cette condamnation découle de deux perquisitions menées par la Sûreté du Québec, le 26 janvier 2023, dans le véhicule du contrevenant et à sa résidence, à Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Les policiers y ont saisi 48 600 cigarettes. L'enquête a permis d'établir que le contrevenant a vendu en tout 120 000 cigarettes. Le permis de conduire de M. Beaudry sera suspendu pour une durée de 6 mois à compter du 25 mai prochain. Son véhicule et une somme de 760 $ ont été confisqués par la Cour.

Le 26 juin 2021, des agents de la Sûreté du Québec ont intercepté l'automobile de Francis Beaulieu alors qu'il venait de s'approvisionner en tabac sur la réserve de Kahnawake. La fouille de son véhicule et une perquisition à sa résidence ont permis de saisir plus de 50 000 cigarettes. En plus des produits du tabac, les policiers ont saisi 400 $ en argent comptant. Interrogé, l'individu a admis avoir vendu deux caisses par mois depuis plus de trois ans, pour un total de 780 000 cigarettes écoulées. Le 26 mars dernier, M. Beaulieu a plaidé coupable à deux chefs d'accusation auxquels il faisait face. Son permis de conduire sera suspendu pour 15 jours à compter du 21 juillet prochain.