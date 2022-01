Contrebande de tabac - Des amendes de plus de 2,5 millions de dollars pour 15 contrevenants

Au terme d'une filature, le contrevenant a été intercepté par la Sûreté du Québec à bord de son véhicule à Sainte-Eulalie dans la nuit du 7 au 8 février 2019. Dans la remorque, les policiers ont découvert 315 caisses contenant 3 120 000 cigarettes, 30 460 cigares, 23 005 grammes de tabac et 2 boites de papier à rouler. Le convoi avait quitté la réserve de Kahnawake et il se dirigeait vers Pointe-à-la-Croix, en Gaspésie. L'enquête a permis de confirmer que M. Moisan a effectué au moins 3 transports semblables.

Amendes totalisant 46 098 $ et trois peines d'emprisonnement concurrentes de six mois