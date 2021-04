Contrebande de tabac - Des amendes de plus de 1,3 million de dollars pour dix contrevenants et deux condamnations à des peines d'emprisonnement

Nom, âge et lieu de résidence

15 jours d'emprisonnement et amendes totalisant 100 000 $

Jason Louis Gray , 34 ans, Hogansburg (État de New York)

Ces condamnations découlent d'une enquête effectuée en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre d'une opération conjointe menée avec le Groupe de travail régional de Cornwall visant la répression des activités transnationales illicites. Le 11 septembre 2019, à Saint-Anicet, les policiers ont intercepté les deux contrevenants à bord d'un bateau. Ils y ont saisi 1 274,1 kg de tabac brut, et le bateau a également été confisqué. M. Adams a des antécédents en matière de contrebande du tabac.

Cette condamnation est le résultat d'une enquête menée en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec. Le 24 juillet 2018, les policiers ont aperçu un bateau qui naviguait, toutes lumières éteintes, en direction du canal de Beauharnois. Le pilote s'est ensuite dirigé vers un camion cube, à bord duquel il a été intercepté. Un total de 1 577,20 kg de tabac ont été saisis lors de l'opération. M. Duplantie s'est vu suspendre son permis de conduire pour une période de 30 jours.

Cette condamnation fait suite à une enquête menée en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec. Le 7 août 2018, les policiers ont intercepté le contrevenant à bord d'un camion cube sur le chemin de la Rivière, à Saint-Étienne-de-Beauharnois, et dans lequel 1 785,70 kg de tabac ont été saisis. Le permis de conduire du contrevenant a été suspendu pour 30 jours.

Le 25 avril 2019, dans le cadre d'une opération commune de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec, les policiers ont intercepté le contrevenant à bord d'un véhicule. Il l'avait chargé de plusieurs sacs de tabac près des rives du Lac Saint-François un peu plus tôt. Après le décompte, le contrevenant s'est avéré être en possession de 80 sacs de tabac brut, soit 1 451 kg.

60 jours discontinus d'emprisonnement et amendes totalisant 57 000 $