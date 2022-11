Contrat d'approvisionnement d'hydroélectricité avec la Ville de New York - Les travaux de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express sont lancés

QUÉBEC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ -- La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, se réjouit du lancement officiel des travaux de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express (CHPE) qui a eu lieu aujourd'hui à Whitehall, dans l'État de New York. La déléguée générale du Québec à New York, Martine Hébert, était sur place pour l'occasion.

En novembre 2021, Hydro-Québec a signé un contrat historique avec la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) pour l'exportation de 10,4 térawattheures d'électricité vers la métropole américaine durant 25 ans. La Champlain Hudson Power Express, longue de 545 km, qui reliera le Québec à la Ville de New York, permettra d'acheminer l'énergie renouvelable et réduira de manière significative les émissions de gaz à effet de serre de la Ville de New York.

La communauté mohawk de Kahnawake sera copropriétaire, avec Hydro-Québec, de la portion de 60 km de la ligne de transmission située sur le territoire québécois.

« Le Québec et l'État de New York sont des alliés de longue date. Je suis très fière que nous puissions travailler ensemble à l'atteinte de nos ambitieux objectifs climatiques. Aujourd'hui, nous posons un geste historique alors qu'Hydro-Québec et son partenaire TDI lancent les travaux d'un des plus importants projets pour réaliser la transition énergétique. La réalisation de la ligne de transmission Champlain Hudson Power Express envoie un signal fort. Elle confirme la force de notre partenariat et positionne le Québec comme la batterie verte de l'Amérique du Nord. Je veux souligner le travail remarquable de la Délégation générale du Québec à New York, d'Hydro-Québec et du Conseil mohawk de Kahnawake dans la réalisation de ce corridor énergétique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Faits saillants :

L'hydroélectricité québécoise est une solution de choix pour soutenir la transition énergétique du Nord-Est américain. En 2019, les exportations de cette énergie renouvelable québécoises ont permis d'éviter l'émission de 1,7 M de tonnes métriques de GES sur le territoire de l'État de New York uniquement.

de tonnes métriques de GES sur le territoire de l'État de uniquement. Ses abondantes ressources hydriques font du Québec le 4 e producteur mondial d'hydroélectricité et le positionnent déjà comme la batterie verte du Nord-Est américain.

producteur mondial d'hydroélectricité et le positionnent déjà comme la batterie verte du Nord-Est américain. Le début des travaux de la ligne CHPE se fera dès le printemps 2023, et ceux-ci s'échelonneront jusqu'à l'automne 2025.

ceux-ci s'échelonneront jusqu'à l'automne 2025. Chaque année, quelque 8 milliards de dollars US de marchandises sont échangés entre l'État de New York et le Québec.

