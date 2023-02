Contournement de Saint-Lin-Laurentides et réaménagement de la route 335 - Louis-Charles Thouin annonce la première étape dans la construction de la voie de contournement

SAINT-JÉRÔME, QC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, annonce la première étape qui mènera à la réalisation de la voie de contournement de Saint-Lin-Laurentides, soit le début des travaux de démolition de l'ancien restaurant Barba's.

Il s'agit là du coup d'envoi de la deuxième phase du projet, qui permettra de relier la côte Jeanne à la route 158. À terme, ces interventions contribueront à une meilleure gestion de la circulation dans le secteur et dans les municipalités voisines. Les travaux de démolition du bâtiment situé à l'intersection de la route 335 et de la côte Jeanne sont prévus au cours des prochaines semaines.

Rappelons que le réaménagement de la route 335 a débuté en 2022 par des travaux préparatoires à la mise en place d'une voie de virage à gauche, dans les deux sens, entre la rue de la Cité-des-Pins et l'avenue du Marché.

Citations

« Je suis très fier que notre gouvernement, comme toujours, tienne ses promesses. Ce projet permettra de sécuriser la route et d'assurer la fluidité sur notre réseau routier. Les citoyens de Saint-Lin-Laurentides en sortiront gagnants. »

Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint parlementaire du ministre responsable des Infrastructures

« La concrétisation de la voie de contournement à Saint-Lin-Laurentides est un bel exemple d'amélioration du réseau de transport structurant qui viendra soutenir la revitalisation économique du secteur, et celle des municipalités environnantes. Je souligne par ailleurs le travail de mon ami Louis-Charles Thouin dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le projet global, d'une longueur totale d'environ 6,5 km, annoncé par le présent gouvernement en septembre 2020 est divisé en trois phases, réparties ainsi :

Phase 1 - le réaménagement de la route 335-337 au sud de la côte de Grâce;



Phase 2 - le contournement de la route 158-335-337 dans le secteur nord;



Phase 3 - la construction d'un pont et du contournement de la route 335-337 dans le secteur sud.

Diverses activités préparatoires ont été réalisées en 2021 et 2022 dans le cadre de la conception des travaux de la phase 2, soit des visites sur le terrain afin de déterminer les besoins géotechniques, des relevés d'arpentage, des inventaires environnementaux, ainsi que la révision de l'inventaire archéologique.

Le Ministère considérera, tout au long des étapes à venir, l'ajout de différents types d'aménagements et de mesures afin d'améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, le tout en collaboration avec la Ville.

Le projet de contournement de Saint-Lin-Laurentides et de réaménagement de la route 335 est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure ainsi qu'au Plan québécois des infrastructures, dans la catégorie « en réalisation ».

Liens connexes

