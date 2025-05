Continuons de rendre notre sport national plus sain et sécuritaire

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a annoncé l'attribution d'une aide financière de 45 000 $ à l'organisme Sport'Aide pour soutenir le programme Moi, j'embarque!

Moi, j'embarque! a été lancé en février 2023, en collaboration avec la Fondation du Canadien de Montréal et Hockey Québec. Inspiré par le leadership de l'ancien capitaine des Canadiens Jean Béliveau, ce programme sert à promouvoir le respect auprès des jeunes hockeyeuses et hockeyeurs pour favoriser leur bien-être et leur performance dans un environnement sain et sécuritaire. Le programme vise à enseigner les bons comportements à adopter en impliquant les intervenants qui les accompagnent dans la pratique du hockey. Sa plateforme en ligne est accessible aux entraîneurs et aux parents depuis novembre 2024 et regroupe un grand nombre de capsules vidéo ainsi que le Guide de sensibilisation sur l'accompagnement des parents au hockey.

Une formation pour les personnes responsables en région ainsi qu'un atelier pour les entraîneurs sont en cours de préparation. Pour l'instant, Moi, j'embarque! s'adresse aux filles et aux garçons de 9 à 11 ans dans la division M11, mais le contenu du programme et des outils seront également adaptés pour des jeunes évoluant dans la division M13.

Citations :

« Sport'Aide est un partenaire important dans la poursuite de notre mission visant à rendre le milieu sportif toujours plus sain et sécuritaire. La mise en place de ce programme permet d'inculquer les bons comportements et le civisme dans nos arénas et d'instaurer un contexte plus propice au développement des joueuses et joueurs qui pratiquent notre sport national. Je suis persuadée que c'est toute une génération de jeunes qui pourra profiter des bénéfices de cette initiative qui a été rendue possible grâce aux intervenants de Sport'Aide. Je remercie également la Fondation du Canadien de Montréal et Hockey Québec pour leur collaboration dans ce dossier. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« En s'associant à Sport'Aide dans notre programme Moi, j'embarque!, le ministère de l'Éducation vient soutenir une approche innovante qui a fait ses preuves en montrant qu'un leadership de qualité exercé par les entraîneurs et les athlètes favorise la coopération, la résilience d'équipe et la performance, en plus de prévenir l'épuisement professionnel et de favoriser la santé globale. Adapté par notre équipe de l'approche KiVa de la Finlande, Moi, j'embarque! inclut le développement d'aptitudes concrètes chez les responsables désignés dans les organisations locales. Avec le gouvernement du Québec, la Fondation du Canadien de Montréal et Hockey Québec, nous avons un premier trio qui nous permet de voir plus loin encore. »

Sylvain Croteau, directeur général de Sport'Aide

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Anaïs Bolduc-Giguère, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 581 996-6857, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, [email protected]