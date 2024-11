BRADENTON, Fla. et HOUSTON, 14 novembre 2024 /CNW/ -- Continuity Biosciences, LLC, une nouvelle entreprise de biosciences qui se consacre au développement et à la commercialisation de technologies de pointe pour la reprogrammation cellulaire, la modulation immunitaire et l'administration de médicaments, est heureuse d'annoncer son lancement officiel. L'entreprise cherche à faire le pont entre les technologies biopharmaceutiques et médicales, en établissant une nouvelle norme pour les traitements axés sur les patients pour les maladies chroniques et complexes.

Fondée par une équipe de scientifiques expérimentés et de chefs de file de l'industrie, Continuity Biosciences vise à améliorer les thérapies émergentes, comme la thérapie cellulaire, en tirant pleinement parti de la technologie d'administration. L'équipe comprend Bob Whitehead (président exécutif), un vétéran dans le domaine des biosciences reconnu pour ses sorties et initiatives stratégiques réussies; Ramakrishna Venugopalan, Ph. D. (cofondateur et chef de la direction), un ancien cadre supérieur d'AbbVie possédant une expertise dans la livraison de médicaments pour des produits comme Skyrizi® et Vyalev™; et Alessandro Grattoni, PhD (conseiller scientifique en chef), président et professeur du département de nanomédecine du Houston Methodist Hospital et leader dans l'administration avancée de médicaments.

« Nous sommes ravis d'avoir autorisé plusieurs plateformes technologiques du Houston Methodist Hospital et de présenter Continuity Biosciences aux milieux de la biotechnologie et de l'investissement », a déclaré Ramakrishna Venugopalan, cofondateur et chef de la direction. « Il y a un immense potentiel à l'intersection des produits biopharmaceutiques et des technologies médicales, en particulier dans la création de produits combinés qui améliorent les nouvelles thérapies. Nous prévoyons élargir notre portefeuille de technologies afin d'offrir à nos partenaires diverses stratégies pour offrir leurs traitements. »

Les recherches pionnières de M. Grattoni, ainsi que les technologies autorisées de Continuity, mettent l'accent sur le développement de systèmes nanofluidiques implantables. Ces technologies facilitent la reprogrammation cellulaire, le tamisage moléculaire, la modulation immunitaire et la libération thérapeutique soutenue sur de très longues périodes. Soutenues par un financement important d'organisations comme le National Institute of Health, le Département de la Défense des États-Unis, l'Agence des États-Unis pour le développement international, la Juvenile Diabetes Research Foundation (maintenant Breakthrough T1D), ISS National Lab, ainsi que des fondations et des partenaires pharmaceutiques clés, ces plateformes ont un vaste potentiel pour la prévention et le traitement des maladies chroniques, y compris le cancer, les maladies auto-immunes, métaboliques et infectieuses. Elles offrent également des applications polyvalentes pour l'administration de médicaments à action prolongée et des systèmes de reprogrammation cellulaire in vivo adaptés aux thérapies cellulaires et géniques avancées.

À propos de Continuity Biosciences, LLC

Continuity Biosciences, LLC est une entreprise de biosciences avant-gardiste qui se consacre au développement et à la commercialisation de technologies avancées d'administration de médicaments pour les maladies chroniques et complexes. Ayant pour mission d'améliorer l'efficacité et la prestation des solutions thérapeutiques, Continuity Biosciences exerce ses activités depuis Bradenton, en Floride, et Houston, au Texas. Pour en savoir plus, visitez le site www.continuitybiosciences.com.

