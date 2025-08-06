BRADENTON, Floride, le 7 août 2025 /CNW/ -- Continuity Biosciences, une entreprise pionnière de l'administration de médicaments combinés de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui la nomination de deux dirigeants très éminents à son conseil d'administration : Josephine M. Torrente, directrice chez Hyman, Phelps & McNamara, P.C., et Joseph M. DeSimone, entrepreneur en série et professeur à l'Université Stanford. Ces nominations marquent une avancée significative dans la mission de Continuity qui consiste à faire progresser les technologies révolutionnaires d'administration de médicaments, soutenues par une expertise réglementaire de classe mondiale et des innovations en matière de science des matériaux.

Josephine M. Torrente

Poste actuel : Directrice chez Hyman, Phelps & McNamara, P.C., le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en réglementation de la FDA aux États-Unis

Directrice chez Hyman, Phelps & McNamara, P.C., le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en réglementation de la FDA aux États-Unis Expérience : Plus de 30 ans d'expérience en tant que conseillère pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sur la stratégie réglementaire de la FDA, le développement de produits et la gestion du cycle de vie

Plus de 30 ans d'expérience en tant que conseillère pour des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sur la stratégie réglementaire de la FDA, le développement de produits et la gestion du cycle de vie Contribution stratégique : Les connaissances approfondies de Mme Torrente en matière de réglementation orienteront le développement clinique de Continuity et ses d'engagement auprès de la FDA au moment où la société élargit son portefeuille de produits.

Dr Joseph M. DeSimone

Poste actuel : professeur Sanjiv Sam Gambhir de médecine translationnelle et de génie chimique, Université de Stanford

professeur médecine translationnelle et de génie chimique, Université de Distinctions et reconnaissance : lauréat de la Médaille nationale de technologie et d'innovation; inventeur de plus de 200 brevets; auteur de plus de 350 publications scientifiques; l'une des 25 personnes élues dans les trois académies nationales des États-Unis - sciences, ingénierie et médecine

lauréat de la Médaille nationale de technologie et d'innovation; inventeur de plus de 200 brevets; auteur de plus de 350 publications scientifiques; l'une des 25 personnes élues dans les trois académies nationales des États-Unis - sciences, ingénierie et médecine Leadership entrepreneurial : cofondateur de Carbon (développeur de l'impression CLIP 3D); fondateur de Focal Medical (acquis par Continuity) et de PinPrint , une plateforme de microdispension 3D dans laquelle Continuity a fait un investissement stratégique

cofondateur de (développeur de l'impression CLIP 3D); fondateur de (acquis par Continuity) et de , une plateforme de microdispension 3D dans laquelle Continuity a fait un investissement stratégique Contribution stratégique : l'expertise du Dr DeSimone en science des matériaux, fabrication numérique et administration de médicaments correspond parfaitement à l'orientation de la plateforme de Continuity, axée sur les thérapies localisées et de précision

Commentaires de la direction

« Nous sommes honorés d'accueillir Josephine et Joe au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Bob Whitehead, cofondateur et président exécutif de Continuity Biosciences. « La perspicacité réglementaire et le jugement clairvoyant de Josephine sont sans égal. Joe est non seulement un visionnaire dans le domaine de l'administration des médicaments, mais aussi un partenaire de confiance dans nos efforts dans le cadre de Focal Medical et de PinPrint. Leur expertise sera déterminante alors que nous continuons à développer nos programmes et à créer de la valeur à long terme. »

Torrente et DeSimone rejoignent le conseil d'administration actuel de Continuity, qui comprend Bob Whitehead et Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA (cofondateurs de Continuity), Monica Reed, MD, Mike Fowler et Allen Weiss.

Krishna Venugopalan a déjà dirigé le développement de produits combinés chez AbbVie, contribuant à la mise au point des thérapies phares récemment lancées Skyrizi et Vyalev , deux produits combinés à fort impact.

a déjà dirigé le développement de produits combinés chez AbbVie, contribuant à la mise au point des thérapies phares récemment lancées et , deux produits combinés à fort impact. Mike Fowler est chef de la direction de Affordable Housing Partners, Inc., une filiale de Berkshire Hathaway

est chef de la direction de Affordable Housing Partners, Inc., une filiale de Berkshire Hathaway Allen Weiss a occupé le poste de président des opérations mondiales de Walt Disney Parks and Resorts (aujourdh'ui connus sous le nom de Disney Parks, Experiences and Products)

a occupé le poste de président des opérations mondiales de and Resorts (aujourdh'ui connus sous le nom de Disney Parks, Experiences and Products) Monica Reed est chef de la direction d'UChicago Medicine AdventHealth, où elle supervise le développement stratégique et la croissance du système de santé de la région des Grands Lacs, y compris quatre hôpitaux et plus de 50 sites de soins

À propos de Continuity Biosciences

Fondée en 2024, Continuity Biosciences met au point des plateformes d'administration avancées pour les produits biologiques et les thérapies complexes, en mettant l'accent sur le ciblage de précision et la libération modulable. Opérant à Houston (Texas), Raleigh (Caroline du Nord), Bradenton (Floride) et Torino (Italie), le pipeline de Continuity produits dans les domaines de l'oncologie, des maladies métaboliques, des maladies infectieuses et de la santé féminine. Grâce à des acquisitions stratégiques, y compris Focal Medical, et à des investissements ciblés comme PinPrint, Continuity construit une plateforme différenciée pour transformer l'administration de traitements difficiles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2555793/Continuity_Logo.jpg

SOURCE Continuity Biosciences LLC

PERSONNES-RESSOURCES : Maddie Brown, directrice des opérations, Continuity Biosciences, [email protected]