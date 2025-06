BRADENTON, Floride, 4 juin 2025 /CNW/ - Continuity Biosciences, LLC, un développeur de technologies avancées d'administration de médicaments, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Focal Medical, Inc., une entreprise biopharmaceutique basée en Caroline du Nord, pionnière de la chimiothérapie spécifique au site à l'aide de l'iontophorèse. L'acquisition représente une étape clé de la stratégie de Continuity visant à devenir un chef de file des traitements ciblés par les appareils pour les tumeurs solides réfractaires.

Fondée par des scientifiques et des cliniciens de premier plan, Focal Medical a mis au point une plateforme exclusive qui fournit la chimiothérapie directement aux tumeurs à l'aide de l'iontophorèse : cette technique minimalement invasive utilise un léger courant électrique pour introduire des composés thérapeutiques dans les tissus ciblés. Cette méthode améliore la concentration locale de médicaments tout en réduisant au minimum la toxicité systémique, un besoin essentiel dans le traitement des cancers du pancréas et d'autres cancers des tissus solides.

Le principal produit candidat de Focal Medical, un traitement à la gemcitabine dirigé par iontophorèse contre le cancer du pancréas, a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis par le biais d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un nouveau médicament de recherche (DNR). La phase 1b des essais cliniques devrait commencer plus tard cette année.

« Il s'agit d'une étape transformatrice pour Continuity Biosciences, a déclaré Ramakrishna Venugopalan, PhD, MBA, chef de la direction de Continuity Biosciences. « L'approche de Focal Medical en matière d'administration localisée de médicaments cadre parfaitement avec notre vision d'améliorer la biodisponibilité, de réduire l'exposition systémique et d'offrir de meilleurs résultats aux patients. Nous sommes ravis d'intégrer cette plateforme prometteuse à notre portefeuille et dans la clinique. »

Grâce à l'acquisition, Continuity Biosciences obtient l'ensemble des brevets de Focal Medical, la plateforme technologique et les équipements spécialisés d'iontophorèse, le savoir-faire scientifique et les accords de licence avec l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. En outre, le personnel scientifique clé et la direction de Focal se joindront à Continuity, améliorant ainsi ses capacités internes. Une installation de recherche et de développement dédiée, située à Cary, en Caroline du Nord, qui soutient l'avancement continu de la plateforme et du pipeline, fait également partie de l'acquisition et sera élargie pour prendre en charge d'autres plateformes d'administration.

Les fondateurs visionnaires stimulent l'innovation

Focal Medical a été cofondée par :

Jen Jen Yeh, M.D. , oncologue chirurgicale et professeure à l' UNC-Chapel Hill , qui intervient également en chirurgie et en pharmacologie. Elle est doyenne adjointe de la recherche translationnelle à la Faculté de médecine de l' UNC et directrice associée de la recherche translationnelle au Lineberger Comprehensive Cancer Center de l' UNC . La Dre Yeh est largement reconnue pour son expertise dans les domaines du cancer du pancréas et de l'oncologie translationnelle.

Joseph DeSimone, PhD , chimiste, entrepreneur et universitaire primé, occupe actuellement le poste Sanjiv Sam Gambhir Professor de médecine translationnelle et d'ingénierie chimique à l'Université Stanford. Il est reconnu mondialement pour ses percées dans les domaines de la science des matériaux, de la nanomédecine et de la fabrication de pointe, incluant l'impression 3D.

Son système d'iontophorèse est conçu pour administrer de la gemcitabine, un agent chimiothérapeutique approuvé par la FDA, directement dans les tumeurs du pancréas. L'administration systémique traditionnelle de gemcitabine est souvent limitée par une faible pénétration tumorale et une toxicité importante. L'approche de Focal contourne ces limites en administrant le médicament directement au site de la tumeur avec une haute précision et une toxicité systémique minimale.

« À la suite de près d'une décennie de recherche et développement, nous sommes ravis de nous joindre à la famille Continuity Biosciences », a déclaré Tony Voiers, agissant à titre de chef de la direction de Focal Medical. « Nous sommes reconnaissants envers nos fondateurs, nos collaborateurs scientifiques et nos investisseurs qui nous ont aidés à atteindre ce point charnière. Le partenariat avec Continuity garantit que ce nouveau traitement progresse en clinique, où il a le potentiel d'aider les patients confrontés à l'un des cancers les plus mortels. »

Cette acquisition renforce l'engagement de Continuity Biosciences à bâtir un portefeuille diversifié de plateformes d'administration de médicaments cliniquement significatives et marque une étape décisive vers le statut de chef de file en matière de thérapie spécifique au site.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences, LLC est une entreprise biopharmaceutique qui met au point des technologies avancées d'administration de médicaments en vue de dépasser les limites de l'administration thérapeutique conventionnelle. Exerçant ses activités à Bradenton, en Floride, à Houston, au Texas, à Raleigh, en Caroline du Nord, et à Torino, en Italie, l'entreprise se concentre sur les plateformes associant dispositifs et médicaments pour les maladies chroniques et complexes.

Rendez-vous sur le site : www.continuitybiosciences.com.

À propos de Focal Medical

Focal Medical, Inc. met au point des systèmes d'administration de chimiothérapie à base d'énergie qui permettent l'application directe de médicaments sur les sites tumoraux. Sa mission est d'améliorer l'efficacité et de réduire la toxicité dans le traitement des tumeurs solides, en mettant d'abord l'accent sur le cancer du pancréas.

Rendez-vous sur le site : www.focalmedical.co.

PERSONNE-RESSOURCE : Maddie Brown, [email protected]