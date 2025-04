BRADENTON, Floride, 29 avril 2025 /CNW/ -- Continuity Biosciences, LLC a fait un investissement stratégique dans PinPrint, Inc., une entreprise pionnière de la technologie des microaiguilles fabriquées par impression 3D à haute résolution. L'investissement étend l'empreinte de Continuity au-delà de l'administration thérapeutique à des applications esthétiques et cosmétiques, qui améliorent la valeur stratégique à long terme.

La technologie d'impression 3D de PinPrint a été développée par Joseph DeSimone, PhD, chimiste, inventeur et entrepreneur de renom qui est maintenant professeur titulaire de la chaire Sanjiv Sam Gambhir en médecine translationnelle et en ingénierie chimique à l'Université Stanford. L'équipe de M. DeSimone a mis au point une plateforme révolutionnaire en éliminant le surdurcissement de la résine dans les espaces négatifs, permettant la construction de microcanaux et de vides ultra-précis qui sont essentiels pour les applications biomédicales telles que les timbres de microaiguilles et les dispositifs microfluidiques.

La principale innovation de PinPrint est un timbre de microaiguilles de nouvelle génération conçu pour administrer des vaccins et des agents actifs par voie intradermique, remplaçant le besoin d'injections traditionnelles. « En intégrant l'impression 3D à haute résolution à l'administration avancée de médicaments, nous redéfinissons l'expérience du patient dans les catégories thérapeutiques et cosmétiques, en offrant une nouvelle norme de précision, de personnalisation et de confort », a déclaré M. DeSimone.

Cet investissement stratégique s'inscrit dans la mission de Continuity de faire progresser les technologies d'administration ciblées. L'entreprise développe actuellement des plateformes nanofluidiques implantées grâce à son travail avec le laboratoire Grattoni du Houston Methodist Hospital, avec des capacités pour une libération d'ordre zéro prolongée. « Cet investissement nous permet de passer des systèmes nanofluidiques implantés à une plateforme microfluidique non implantée, a déclaré Ramakrishna Venugopalan, Ph. D., cofondateur et chef de la direction de Continuity Biosciences. Cela ouvre la porte à une administration plus efficace d'agents dermatologiques, esthétiques et cosmétiques directement dans le derme ».

Dans le cadre de la transaction, M. Venugopalan se joindra au conseil d'administration de PinPrint. « Nous accueillons Krishna au conseil d'administration, a déclaré Renee Ryan, MBA, cofondatrice et chef de la direction de PinPrint, Inc. Son expertise dans le domaine et son leadership stratégique seront essentiels, alors que nous redéfinissons ce qui est possible dans l'administration de médicaments et de vaccins. »

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences, LLC met au point des technologies avancées d'administration de médicaments pour les maladies chroniques et complexes. L'entreprise, dont le siège social est situé à Bradenton, en Floride, et qui exerce ses activités à Houston, au Texas, s'engage à améliorer la précision et l'efficacité de l'administration thérapeutique.

Visitez : www.continuitybiosciences.com

À propos de PinPrint, Inc.

PinPrint, Inc. révolutionne l'administration des médicaments et des vaccins grâce à des plateformes de microaiguilles fabriquées par impression 3D. En transformant la façon d'administrer les médicaments, PinPrint vise à améliorer les résultats et le confort des patients dans les applications thérapeutiques et esthétiques.

