L'étude est maintenant en phase de recrutement dans les principaux centres médicaux universitaires.

CARY, Caroline du Nord et BRADENTON, Floride, 20 mai 2026 /CNW/ - Continuity Biosciences, LLC, une société de biotechnologie de phase clinique qui soutient les plateformes d'administration de médicaments de précision, annonce aujourd'hui le lancement d'un premier essai clinique sur l'humain de phase I visant à évaluer la gemcitabine par l'entremise de sa plateforme d'oncologie iontophorétique pour le traitement du cancer du pancréas.

L'étude, publiée sur ClinicalTrials.gov (NCT07481383), est maintenant en phase de recrutement dans les principaux centres médicaux universitaires, notamment le WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital, le centre médical universitaire de l'Université de Virginie-Occidentale (Morgantown, Virginie occidentale), et Taubman Ctr Univ Michigan Medicine, centre médical universitaire de l'Université du Michigan (Ann Arbor, Michigan).

Conçue pour permettre l'administration localisée et contrôlée de produits thérapeutiques directement dans les tumeurs pancréatiques, la plateforme d'oncologie iontophorétique exclusive de Continuity Biosciences vise à relever les défis de longue date en matière de pénétration des médicaments et de toxicité systémique qui ont limité l'efficacité des approches de traitement conventionnelles. En augmentant la concentration intratumorale des médicaments tout en minimisant l'exposition systémique, la plateforme d'oncologie iontophorétique vise à favoriser une utilisation plus efficace des thérapies oncologiques existantes et émergentes.

« Cette première étude chez l'humain représente un jalon important dans notre mission de transformer la façon dont les thérapies sont administrées aux tumeurs solides », déclare Ramakrishna « Krishna » Venugopalan, directeur général de Continuity Biosciences. « En permettant une administration précise et localisée, nous croyons que notre plateforme a le potentiel d'améliorer l'efficacité des thérapies existantes et de servir de base à des approches de traitement combinées pour plusieurs types de tumeurs. »

Le cancer du pancréas demeure l'une des principales causes de mortalité liée au cancer, les taux de survie à cinq ans demeurant dans la fourchette basse des doubles chiffres. Malgré les progrès réalisés dans les thérapies systémiques, l'administration efficace de médicaments aux tumeurs pancréatiques demeure un obstacle majeur à l'amélioration des résultats.

« Le cancer du pancréas reste l'un des cancers les plus difficiles à traiter, et les patients ont urgemment besoin de meilleures options », déclare Jen Jen Yeh, MD, directrice du Centre d'excellence sur le cancer du pancréas à l'Université de Caroline du Nord Lineberger Comprehensive Cancer Center. « Les approches qui administrent efficacement un traitement précis à la tumeur tout en épargnant le reste du corps pourraient changer de façon significative les résultats pour les patients. »

« Cet essai est une étape cruciale vers une administration plus sûre et plus efficace de la gemcitabine pour les patients atteints d'un cancer du pancréas », déclare Brian Boone, M.D., chirurgien oncologue à l'Institut du cancer WVU et chercheur principal pour l'essai WVU Medicine. « En ciblant directement le traitement sur la tumeur, nous espérons améliorer les résultats tout en réduisant les effets secondaires qui limitent si souvent le traitement dans une maladie avancée. »

« L'un des principaux défis du traitement du cancer du pancréas est d'administrer suffisamment de médicaments dans la tumeur sans nuire au reste du corps », déclare le Dr Benjamin Ferguson, M.D., Ph.D., professeur adjoint clinique de chirurgie et oncologue chirurgical au Centre médical de l'Université du Michigan. « Cette étude nous indiquera si une administration ciblée et localisée peut surmonter cet obstacle pour la gemcitabine et ouvrir la voie à de meilleures stratégies de traitement pour les patients ayant des options limitées. »

Au-delà du cancer du pancréas, Continuity Biosciences explore l'applicabilité plus large de sa plateforme d'oncologie iontophorétique dans d'autres contextes oncologiques, y compris l'administration localisée de carboplatine dans les cancers buccaux de la tête et du cou.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des plateformes de distribution de médicaments de précision conçues pour permettre une thérapie ciblée et localisée dans diverses maladies. Les technologies de l'entreprise visent à surmonter les principaux obstacles translationnels en améliorant la façon dont les thérapies sont administrées, distribuées et soutenues -- avec des applications couvrant l'oncologie, l'endocrinologie et plus encore -- en traduisant l'innovation de l'administration de précision en solutions thérapeutiques pratiques pour les patients du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez

www.continuitybiosciences.com

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SOURCE Continuity Biosciences LLC

CONTACT : Maddie Brown, Continuity Biosciences, [email protected]