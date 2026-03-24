La collaboration soutient le développement visant l'homologation IND et une première étude clinique sur le diabète de type 1/2a planifiée chez l'humain

CARY, Caroline du Nord et NEW YORK, 24 mars 2026 /CNW/ - Continuity Biosciences and Breakthrough T1D, le principal organisme mondial de défense de la communauté du diabète de type 1 (DT1), annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique pour faire progresser la plateforme de thérapie cellulaire NICHE® de Continuity vers une première étude clinique chez l'humain planifiée pour les personnes atteintes de DT1.

L'effort est soutenu par le programme Industry Discovery and Development Partnership (IDDP) de Breakthrough T1D, qui finance des projets de recherche visant à accélérer les programmes thérapeutiques prometteurs pour le traitement, la guérison et la prévention du DT1.

En cas de succès, la plateforme NICHE pourrait représenter un nouveau paradigme d'administration des thérapies cellulaires au DT1 en permettant la vascularisation cellulaire directe et la protection immunitaire localisée tout en minimisant l'immunosuppression systémique.

Cette collaboration réunit l'expertise de Continuity dans les systèmes implantables de distribution de médicaments contrôlés avec précision et le leadership mondial de Breakthrough T1D dans l'accélération de l'innovation dans l'écosystème du DT1. Le programme appuiera le développement visant l'homologation IND et une première étude clinique chez l'humain de phase 1/2a évaluant NICHE, une plateforme de thérapie cellulaire extrahépatique implantable, récupérable et rechargeable conçue pour relever deux défis clés qui limitent la transplantation d'îlots : vascularisation du greffon et protection immunitaire.

NICHE intègre une chambre de greffe prévascularisée pour les cellules productrices d'insuline avec un réservoir de médicament dédié capable de fournir des agents immunomodulateurs localisés directement dans le microenvironnement du greffon. En combinant des cellules productrices d'insuline à une protection immunitaire localisée, la plateforme est conçue pour rétablir la capacité de l'organisme à produire de l'insuline tout en protégeant ces cellules contre une attaque immunitaire. Cette approche contrôlée avec précision permet une modulation immunitaire ciblée tout en minimisant l'exposition systémique, dans le but d'améliorer la durabilité du greffon et les résultats thérapeutiques à long terme.

« Cette collaboration témoigne de notre conviction que l'avenir du diabète de type 1 sera façonné non seulement par des thérapies cellulaires révolutionnaires, mais aussi par l'efficacité avec laquelle ces thérapies peuvent être administrées, protégées et soutenues sur la durée », déclare Ramakrishna Venugopalan, Ph. D., MBA, cofondateur et chef de la direction de Continuity Biosciences. « Breakthrough T1D a joué un rôle essentiel dans la catalyse des progrès réalisés sur le terrain. Ensemble, nous faisons progresser à la fois la science et le cheminement clinique discipliné nécessaire pour transformer l'innovation en retombées évolutives pour les patients. »

Le programme de développement par étapes est conçu pour établir la faisabilité et la sécurité du concept avant de passer à des capacités complètes de produits combinés intégrant la modulation immunitaire localisée dans les modèles précliniques. L'étude prévue de phase 1 et 2a évaluera l'innocuité des dispositifs, la vascularisation et la viabilité des îlots chez les adultes atteints de DT1 chronique.

« En tant que cofondateur de Continuity, je me suis concentré sur la traduction de données scientifiques révolutionnaires en technologies cliniquement pratiques et évolutives », déclare Alessandro Grattoni, Ph. D., cofondateur et conseiller scientifique principal de Continuity Biosciences. « NICHE a été conçue pour créer un environnement prévascularisé contrôlé où les cellules thérapeutiques peuvent survivre et fonctionner tandis que l'immunothérapie localisée aide à protéger ces cellules contre les attaques immunitaires. Notre objectif est de permettre des thérapies cellulaires durables qui pourraient à terme restaurer la capacité de l'organisme à produire de l'insuline. »

« Le développement de thérapies cellulaires sûres et efficaces qui peuvent un jour mener à des remèdes pour le diabète de type 1 est une priorité clé pour Breakthrough T1D », déclare Asja Guzman, Ph. D., directrice adjointe de la recherche sur la thérapie cellulaire chez Breakthrough T1D. « Le rejet immunitaire après la transplantation reste un défi. Nous sommes heureux de travailler avec Continuity sur cette nouvelle approche visant à maintenir les cellules transplantées en bonne santé et à les protéger du rejet immunitaire grâce à une immunosuppression localisée plutôt qu'à une immunosuppression généralisée. »

Ensemble, la collaboration fera progresser une nouvelle génération de technologies conçues pour servir d'infrastructure pour les thérapies cellulaires de prochaine génération, ce qui contribuera à faire des thérapies cellulaires durables pour le DT1 une réalité clinique.

À propos de Continuity Biosciences

Continuity Biosciences est une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des technologies de plateforme implantables et compatibles avec les dispositifs à l'intersection de l'administration de médicaments, des produits biologiques et des dispositifs médicaux. Les plateformes de l'entreprise sont conçues pour surmonter les principaux obstacles translationnels en thérapie cellulaire et en oncologie en permettant l'administration localisée de médicaments contrôlés avec précision tout en minimisant la toxicité systémique. Sa filière comprend la plateforme NICHE® pour le diabète de type 1 et un portefeuille d'oncologie de technologies d'administration intratumorale, y compris son système iontophorétique (IOP) qui progresse vers les premières études cliniques sur le cancer du pancréas chez l'humain.

Pour en savoir plus, visitez

www.continuitybiosciences.com

À propos de Breakthrough T1D, anciennement JDRF

En tant que principal organisme mondial de recherche et de défense des intérêts sur le diabète de type 1, Breakthrough T1D aide à améliorer la vie quotidienne avec le diabète de type 1 tout en cherchant des remèdes. Nous y parvenons en investissant dans la recherche la plus prometteuse, en préconisant des progrès en collaborant avec le gouvernement pour régler les problèmes qui touchent la communauté du DT1 et en aidant à éduquer et à habiliter les personnes confrontées à cette maladie.

Pour en savoir plus, visitez

www.breakthrough1d.org

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SOURCE Continuity Biosciences LLC

CONTACT : Relations avec les médias, Continuity Biosciences, [email protected]