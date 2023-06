Consultations sur le financement de l'Enseignement supérieur - L'ÉTS veut plus de diplômé(e)s en génie et en technologie pour tout le Québec

Réalités nouvelles des universités

Outre les besoins complexes et grandissants de la clientèle et les enjeux importants que doivent supporter les universités, l'ÉTS souhaite tout comme le réseau de l'Université du Québec l'a fait dans son mémoire, souligner l'importance de l'accessibilité pour répondre aux enjeux de la rareté de la main-d'œuvre qualifiée, et ce, en raison du trop faible taux de diplomation au Québec et plus particulièrement dans les régions du Québec. Plus que jamais l'ÉTS s'engage à mettre en œuvre des actions concrètes pour augmenter sa diplomation pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre qualifiée. Cette pénurie met l'économie du Québec à risque et dans ce contexte les universités doivent être soutenues à la hauteur des ambitions supérieures du Québec.

Les besoins spécifiques du génie et des technologies à l'ÉTS

En plus de pérenniser les initiatives sectorielles et les nouveaux programmes pour le génie comme les bourses perspectives et l'embauche de professeurs dans des domaines stratégiques, il importe d'offrir les meilleures conditions d'enseignement et de recherche aux étudiantes et étudiants. L'expérience étudiante dans un environnement industriel comparable à la réalité du marché, en plus des stages en entreprises, représentent des conditions optimales de développement des compétences. Un financement stable et adapté des infrastructures est nécessaire pour maintenir les capacités à développer une main-d'œuvre qui répond aux besoins changeant de l'industrie.

Des projets structurants à financer

L'ÉTS dans son mémoire propose différents projets pour répondre aux préoccupations du gouvernement et aux ambitions du réseau de l'UQ de diplômer encore plus en régions. L'ÉTS et son modèle coopératif, tout comme sa proximité avec l'industrie a déjà fait ses preuves. L'École propose donc un rapprochement en région pour complémenter l'offre de formation en génie et en technologie et ainsi rationaliser les coûts d'infrastructures par le biais de partenariat avec des universités du réseau de l'UQ et des Cégeps techniques. Plus encore, l'ÉTS avec près de 35 % de sa communauté étudiante issue de l'international souhaite le financement d'un encadrement adapté à leurs besoins grandissants et ainsi permettre d'attirer et de retenir les talents dans un contexte concurrentiel et de mobilité mondiale.

« L'évolution de l'ÉTS est enthousiasmante puisqu'elle est alignée avec les changements de la société et est le reflet de notre détermination à placer la barre toujours plus haute. Le soutien de nos efforts par le gouvernement est un encouragement favorable pour nous permettre d'attirer les meilleurs talents, de leur offrir une expérience incomparable et de nous positionner ici comme ailleurs comme un acteur d'innovations technologiques incontournables », a déclaré François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

Lien pour consulter le mémoire

À propos

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

