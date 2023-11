Consultations prébudgétaires - Le gouvernement fédéral doit lui aussi faire sa part

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement fédéral doit soutenir financièrement des mesures concrètes pour subvenir aux rôles accrus des municipalités en matière d'infrastructures, d'adaptation aux changements climatiques, de transport collectif et d'habitation. Tel est le message principal porté auprès des parlementaires par le 1er vice-président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, lors de sa participation aujourd'hui aux consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la Chambre des communes.

Lors de cette consultation, l'UMQ a notamment formulé les recommandations suivantes :

Doubler de façon permanente les sommes dédiées au Fonds pour le développement des collectivités du Canada finançant les infrastructures municipales sans nouvelles conditions quant à leur utilisation;

finançant les infrastructures municipales sans nouvelles conditions quant à leur utilisation; Hausser de manière significative le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes afin d'accélérer le déploiement d'infrastructures résilientes aux changements climatiques;

Investir massivement dans le logement social et abordable pour faire face à la crise du logement, favoriser la lutte contre l'itinérance et contrer la baisse observée des mises en chantier;

Appuyer les sociétés de transport du Québec en octroyant un financement additionnel permettant d'accroître les investissements dans le maintien d'actifs, afin de maintenir leur qualité, préserver le niveau de services actuels, et de permettre à un plus grand nombre de personnes de bénéficier d'un service de transport en commun moderne et efficace.

« Les municipalités sont au premier rang des grands enjeux nationaux et malgré toute l'agilité déployée par celles-ci, elles doivent porter à bout de bras plusieurs services essentiels à la population, et ce, avec de moins en moins de budget. La flexibilité et l'agilité des programmes fédéraux, leur arrimage avec les programmes québécois ainsi que la rapidité à s'entendre avec le gouvernement du Québec pour le transfert des sommes sont des facteurs de succès cruciaux, et ce, aux bénéfices de nos citoyennes et citoyens », a mentionné Guillaume Tremblay.

