Consultations prébudgétaires 2023-2024 - Des solutions porteuses pour soutenir les grandes missions de l'école québécoise

QUÉBEC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) présente un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-2024 contenant une quarantaine de recommandations sur les enjeux incontournables en éducation et qui s'avèrent être des solutions porteuses pour soutenir les grandes missions de l'école québécoise.

Principaux enjeux en éducation

Plusieurs défis attendent le réseau scolaire, lequel subit les affres de l'inflation et peine à recruter et à maintenir le personnel en poste. Par ailleurs, l'état des infrastructures et des équipements informatiques ainsi que les bris de service en transport scolaire nuisent à la capacité des centres de services scolaires à rendre des services adéquats. Certains enjeux auront aussi des impacts importants sur l'économie québécoise, notamment les limites du financement en formation professionnelle et en formation générale des adultes.

Des besoins importants et nécessaires

Face à ces enjeux, la Fédération recommande de poursuivre l'augmentation du financement en éducation. Pour 2023-2024 seulement, les besoins sont évalués à plus de 3 G$, soit près de 2 G$ en fonctionnement et plus de 1 G$ en investissement. La Fédération estime qu'une grande partie de ce financement devrait être récurrent, ce à quoi s'ajoutent des mesures pour lesquelles les besoins financiers n'ont pu être estimés.

« Il en va de l'attraction et du maintien en poste du personnel, de l'amélioration des parcs immobiliers et informatiques, de la capacité de répondre aux besoins en transport des élèves et de l'accessibilité des programmes en formation des adultes et en formation professionnelle, » a déclaré la présidente-directrice générale, Caroline Dupré.

Solutions proposées par la FCSSQ

Enjeux Solutions Inflation :

composer avec l'augmentation des prix Tenir compte du taux d'inflation lors du financement du réseau scolaire et dans la négociation de la rémunération du personnel scolaire. Pénurie de main-d'œuvre :

du personnel pour une mission essentielle Penser l'organisation scolaire autrement pour obtenir plus de souplesse et des salaires concurrentiels. Vétusté du parc immobilier :

de bonnes écoles pour tous Revoir la stratégie de gestion des infrastructures et permettre une plus grande souplesse budgétaire en matière de construction, de rénovation et de maintien des actifs (investissements). Augmentation significative des budgets alloués en matière d'entretien (fonctionnement). (voir annexe 1) Désuétude du parc informatique :

se doter d'une vision pour l'avenir Augmenter les budgets afin d'éliminer les iniquités entre les CSS et avec le réseau privé et répondre aux exigences, notamment en matière de cybersécurité. (voir annexe 2) Bris de service en transport scolaire :

pouvoir se déplacer à l'école pour s'instruire, se socialiser et se qualifier Revoir le modèle de financement pour contrer la pénurie de main-d'œuvre et répondre aux exigences en électrification. Prévoir des sommes pour des services de transport en régie interne. Financement inadéquat en FP/FGA :

améliorer les compétences, soutenir l'économie Moderniser le modèle de financement et prévoir un financement suffisant pour pouvoir accueillir tous les élèves et répondre aux besoins de main-d'œuvre. Compressions récurrentes :

arrêter de « prendre de la main gauche ce que l'on donne de la main droite » Annuler les compressions récurrentes de

375 M$ pour permettre aux CSS de réinvestir au bénéfice des élèves.

Face aux inquiétudes suscitées par la situation économique, la Fédération estime que l'éducation est un facteur de premier plan pour soutenir l'économie québécoise et participer à sa relance. L'éducation est aussi le meilleur outil pour assurer, à long terme, la prospérité de l'économie québécoise. C'est pourquoi elle juge les hausses de financement proposées absolument essentielles.

« Le déploiement des solutions mises de l'avant par la Fédération permettra aux acteurs scolaires de pouvoir pleinement réaliser leur première mission : assurer les apprentissages et la réussite éducative des élèves. », a conclu Mme Dupré.

Le mémoire de la Fédération peut être consulté sur son site Web : www.fcssq.quebec.

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

