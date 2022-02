Consultations prébudgétaires 2022-2023 - La FCSSQ propose des recommandations visant à assurer la pérennité et la qualité des services éducatifs publics

QUÉBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) participe aux consultations prébudgétaires 2022-2023 menées par le ministre des Finances, M. Eric Girard, en présentant un mémoire dans lequel elle propose une dizaine de recommandations visant à assurer la pérennité et la qualité des services éducatifs publics.

Constatant que les finances publiques du Québec se portent mieux que prévu, et ce, malgré la crise sanitaire, la FCSSQ estime que le gouvernement dispose d'une marge de manœuvre permettant davantage d'investissements pouvant répondre aux enjeux en éducation que sont la persévérance scolaire, la pénurie de main-d'œuvre et le déficit de construction, de rénovation et d'entretien des bâtiments.

La Fédération demande notamment au gouvernement de tenir compte de l'impact de l'inflation en ajustant les coûts et en maintenant la cadence de la réalisation des projets de construction et de rénovation des écoles. Elle demande également que les compressions récurrentes en éducation, évaluées à 375 M$, soient abolies afin d'être réinvesties dans l'entretien des immeubles scolaires. À terme, des montants substantiels devront être réinvestis pour l'entretien des bâtiments. Les crédits attribués devraient viser au moins l'équivalent de 2 % de la valeur du parc immobilier et le gouvernement devrait élaborer un plan à long terme visant à réinvestir dans la construction et le maintien d'actifs en plus d'assurer la prévisibilité des investissements à réaliser.

Pérenniser le Plan de relance pour la réussite scolaire

Considérant que les besoins des élèves ont été grandement affectés par la pandémie, la FCSSQ recommande de pérenniser le Plan de la réussite scolaire annoncé lors du Budget 2021-2022 en bonifiant certaines mesures et en transformant des mesures temporaires en mesures récurrentes.

Des efforts supplémentaires pour contrer la pénurie de main-d'œuvre

En matière de pénurie de main-d'œuvre, la FCSSQ salue les efforts déjà consentis par le gouvernement notamment par la mise en place de l'Opération main-d'œuvre, mais rappelle que les difficultés d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre vont au-delà du personnel enseignant et de celui des services de garde. Elle souhaite donc que les mesures qui seront déployées concernent l'ensemble des professions en éducation.

De plus, elle demande au gouvernement de dégager les sommes nécessaires afin d'assurer le recrutement de ressources professionnelles et techniques, notamment dans le secteur des ressources informationnelles, des ressources matérielles, de la psychologie ou de l'orthopédagogie. Enfin, la FCSSQ propose la mise en place de prévisions décennales des besoins de main-d'œuvre dans les centres de services scolaires.

Soucieuse de garantir aux élèves du Québec l'accès à des services éducatifs de qualité, la Fédération souhaite que soit revue la formule de partage pour les besoins locaux de financement afin de permettre de financer adéquatement et équitablement les besoins de base de toutes les régions. De notre point de vue, cet objectif peut être atteint par une hausse de la subvention d'équilibre fiscal de façon à ce que l'enveloppe pour le financement des besoins locaux soit élargie.

Soulignons enfin que le transport scolaire mérite une attention particulière afin de garantir l'accès des élèves à leur établissement scolaire. En ce sens, et afin de faire face aux défis de ce secteur d'activité, notamment l'électrification des autobus scolaires, une bonification de l'enveloppe budgétaire s'avère nécessaire.

« La FCSSQ estime que ces recommandations permettront au gouvernement d'assurer aux élèves du Québec une éducation accessible et de qualité dans un environnement qui saura favoriser les apprentissages », a conclu la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Le mémoire de la Fédération peut être consulté sur son site Internet.

La FCSSQ regroupe et représente l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, financement, transport scolaire, formation professionnelle, services éducatifs aux jeunes et aux adultes, des services juridiques et de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des centres de services scolaires du Québec

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications et des affaires publiques, Fédération des centres de services scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220 - Cell. : 418 570-9716, [email protected] • www.fcssq.quebec, Twitter : @FCSSQc