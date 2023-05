Consultations pluriannuelles sur l'immigration : Monsef Derraji exige que l'immigration temporaire fasse partie de l'exercice

QUÉBEC, le 6 mai 2023 /CNW/ - À quelques semaines de la consultation pluriannuelle sur l'immigration, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, Monsef Derraji, dénonce le fait que la ministre refuse d'y aborder le sujet de l'immigration temporaire et réclame une plus grande transparence dans le processus de planification.

Selon le député libéral de Nelligan, l'exercice sera incomplet et les résultats faussés, si on exclut les immigrants temporaires de ces consultations. La capacité d'accueil du Québec en matière d'immigration doit effectivement être évaluée en comptabilisant l'ensemble de notre immigration, soutient M. Derraji.

En effet, les résidents non permanents nécessitent aussi des services et du logement, notamment. L'immigration temporaire et son impact ne peuvent donc être ignorés dans l'élaboration des politiques publiques, allant de l'immigration au logement.

La consultation qui s'amorcera dans les prochaines semaines se tiendra avec en toile de fond une hausse importante de l'immigration temporaire au Québec opérée sous le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Selon les estimations, il pourrait y avoir au-delà de 300,000 immigrants temporaires au Québec en ce moment.

« Si l'on veut avoir le portrait réel de la situation et envisager des solutions qui soient réalistes, nous devons impérativement tenir compte de l'immigration temporaire dans nos discussions. Les immigrants temporaires font partie de notre capacité d'accueil. Qu'est-ce que le gouvernement caquiste a-t-il à cacher? »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, [email protected], 819-347-8332