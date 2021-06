Consultation sur les services de garde éducatifs à l'enfance - « Il faut une réforme rapide et vigoureuse », demande l'UMQ

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) participait aujourd'hui aux consultations nationales sur les services de garde éducatifs à l'enfance (SGEE), initiées par le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe. Pour l'Union, cette consultation est l'occasion pour le gouvernement du Québec de revoir les façons de faire, pour être plus flexible, et surtout, plus ouvert à l'innovation.

« Nous avons formulé plusieurs recommandations structurantes, pour que le développement des places en services de garde soit davantage collé à la réalité terrain. Il faut développer le réseau en fonction de la demande, où les besoins se font sentir, comme lorsqu'on bâtit de nouveaux logements sociaux, des écoles ou quand une municipalité s'apprête à accueillir une nouvelle entreprise sur son territoire. En ce moment, les règles sont lourdes et complexes. Il faut favoriser le développement de partenariats innovants et non pas les décourager. C'est pourquoi on demande une réforme rapide et vigoureuse. On a confiance que le ministre de la Famille mettra de l'avant des solutions concrètes pour nos milieux », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

« Les services de garde sont une richesse collective pour nos régions et nos familles. Concrètement, ils permettent de favoriser l'inclusion et la pleine participation des femmes sur le marché du travail. Le réseau des services de garde représente la plus grande innovation sociale du Québec. Mais le réseau n'a pas évolué dans le temps et a connu un développement inégal au fil des ans. Il faut réinvestir de manière massive dans ce réseau, c'est un besoin urgent pour de nombreuses familles », a ajouté madame Maude Laberge, porte-parole du Comité sur les services de garde de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine.

Parmi les recommandations formulées par l'UMQ dans son mémoire, notons les suivantes :

Utiliser les sommes annoncées dans le budget 2021-2022 du gouvernement du Canada pour créer rapidement de nouvelles places subventionnées de qualité pour tous les parents qui en ont besoin pour leur enfant;

pour créer rapidement de nouvelles places subventionnées de qualité pour tous les parents qui en ont besoin pour leur enfant; Permettre aux municipalités de déposer formellement les estimations des besoins de places en fonction des projets de développement dans leur milieu;

Revoir les règles afin de permettre aux milieux qui sont mobilisés et prêts à investir de déposer des projets même s'il n'y a pas d'appels de projets en cours;

Prévoir des espaces pour des services de garde dans les projets de construction de nouvelles infrastructures (logements sociaux, nouvelles écoles, bâtiments multifonctionnels, etc.) et mettre en place des mécanismes de collaboration entre les autres ministères ou organismes, comme la Société d'habitation du Québec;

Intensifier les actions visant à valoriser la profession d'éducatrice en services de garde.

Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'Union dans le cadre de la consultation sur les SGEE est disponible en ligne sur son site Internet.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca