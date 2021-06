Consultation sur le Grand parc de l'Ouest : forte mobilisation autour du projet, selon le rapport dévoilé par la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que la Ville de Montréal dévoile le rapport de consultation sur le Grand parc de l'Ouest, qui témoigne de l'engouement et de la forte mobilisation de la population montréalaise autour de ce projet phare.

Au total, plus de 20 000 visites ont été enregistrées sur le site web Réalisons Montréal, 4000 personnes ont rempli le sondage en ligne et 32 organisations ont été représentées aux ateliers collaboratifs, dans le cadre de cette démarche participative qui s'est échelonnée entre le 29 juin et le 5 octobre 2020.

« On peut vraiment parler de succès. La participation citoyenne à ces consultations a été très importante et positive », s'est réjoui Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif.

« Les citoyennes et citoyens de partout sur l'île de Montréal ont pris part aux activités pour imaginer le nouveau Grand parc de l'Ouest, et nous leur en sommes très reconnaissants. C'est avec et pour la population que nous voulons bâtir ce projet. Cet exercice démocratique a permis de développer une vision, des valeurs et des principes qui serviront de fil conducteur, en plus de générer de nombreuses excellentes idées. La Ville détient ainsi tous les éléments pour développer un projet qui répondra aux aspirations et aux besoins réels de la population », a poursuivi M. Beaudry.

Un jalon historique

La Ville de Montréal écrit une page d'histoire avec la création de ce nouveau grand parc qui, à terme, occupera une superficie de plus de 3 000 hectares, contribuant à en faire le plus grand parc municipal au Canada. Rappelons que le territoire du Grand parc de l'Ouest regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc, ainsi que le parc-agricole du Bois-de-la-Roche, en plus d'inclure différents secteurs d'intérêt.

Les idées mises de l'avant dans le cadre de l'exercice de consultation contribueront à alimenter et à orienter la planification de ce vaste espace vert autour d'une vision collective. Celle d'une destination nature à découvrir, où un équilibre existe entre la biodiversité, le récréotourisme, le patrimoine et l'agriculture.

« On l'a constaté durant la pandémie, les Montréalaises et les Montréalais se sont réappropriés leurs parcs, les ont investis massivement, et c'est une excellente nouvelle. Bien que ce l'était déjà, il devient de plus en plus important que ces lieux soient adaptés aux besoins de la population et qu'ils occupent de plus en plus de place sur le territoire de la métropole. Le Grand parc de l'Ouest constituera un héritage extraordinaire pour les générations actuelles et futures », a souligné Robert Beaudry.

Une vision d'avenir

Le projet de Grand parc de l'Ouest s'inscrit dans le Plan climat de la Ville de Montréal. Il contribuera, par le développement d'infrastructures vertes, à l'adaptation et à la résilience de la Ville de Montréal face aux changements climatiques dans un contexte de transition écologique. Il s'agit d'un autre grand pas qui est franchi vers l'atteinte de la cible de protection du territoire de l'agglomération montréalaise, fixée à 10 %.

« À l'instar du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard, annoncé récemment, le Grand parc de l'Ouest sera un véritable tremplin pour la relance verte de Montréal. Il permettra de protéger de nouveaux territoires et de relier des espaces verts existants, pour mettre en place un vaste réseau de plein air urbain de plus de 3 000 hectares, accessible à l'ensemble de la population », a mentionné Robert Beaudry.

Le Grand parc de l'Ouest jouera en outre un rôle névralgique dans la poursuite de plusieurs objectifs du Plan climat, notamment la plantation d'arbres et le développement des activités agricoles urbaines.

« En plus de s'inscrire dans le Plan climat, les parcs et les espaces verts font partie intégrante de la vision du Plan stratégique de Montréal 2030, pour une Ville résiliente, qui prend résolument le virage écologique. Alors que les parcs et les jardins se multiplient, les gens s'approprient ces nouveaux espaces publics, en faisant des lieux de rassemblement, des destinations qui forgent l'identité des quartiers et de la métropole. Encore une fois, nous remercions les citoyennes et les citoyens qui ont participé activement à la démarche pour façonner un projet à échelle humaine », a conclu Robert Beaudry.

Le rapport de consultation est accessible sur le site Réalisons Montréal .

