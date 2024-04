Consultation publique sur le secteur bioalimentaire - Le gouvernement du Québec veut connaître les perceptions et les idées de la population

QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, lance une consultation publique pour connaître les perceptions et les idées de la population en vue de l'actualisation de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde.

Jusqu'au 6 juin 2024, les personnes qui désirent faire part de leur opinion sont invitées à visiter la plateforme Consultation Québec et à répondre à un court questionnaire.

Rappelons qu'une des forces de la Politique bioalimentaire est qu'elle s'appuie sur la concertation des partenaires et des consommateurs, lesquels ont tous contribué à son élaboration en 2018.

En parallèle de la consultation publique, le ministre Lamontagne a entamé une série de 14 rencontres avec les partenaires de la Politique. Ces rencontres, préalables à la cinquième rencontre annuelle des partenaires de la Politique bioalimentaire, sont une occasion pour le gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et des défis de l'ensemble des filières du secteur bioalimentaire au Québec. Cette année, elles permettent également d'aborder les enjeux d'avenir et de mettre la table pour la prochaine politique.

Citation

« Les besoins et les attentes des partenaires de la Politique tout comme ceux de la population sont au cœur de nos préoccupations. Dans le cadre des travaux visant son renouvellement, j'invite les Québécois et les Québécoises à prendre part à cette consultation publique et à se prononcer sur l'avenir et le développement de notre secteur bioalimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

La Politique bioalimentaire 2018-2025, avec sa vision Alimenter notre monde , incarne l'ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec qui soit durable et responsable.





, incarne l'ambition d'une plus grande autonomie alimentaire du Québec qui soit durable et responsable. Sa mise en œuvre a une portée gouvernementale et elle repose sur la mobilisation et l'engagement d'un ensemble de partenaires bioalimentaires, incluant nos régions ainsi que la société civile.





L'engagement dans l'action des partenaires est déterminant pour faire progresser l'autonomie alimentaire et l'économie durable du Québec.





Le ministre rencontrera les 14 secteurs suivants :

• Acériculture • Pêches et aquaculture • Maraîcher-fruitier • Biologique • Tertiaire • Laitier • Bovin-ovin • Grains et plantes fourragères • Productions de créneau • Territoires • Horticulture ornementale • Consommateurs • Volaille et œufs • Porc

La rencontre annuelle réunit chaque année plus de 700 partenaires engagés dans la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire. C'est l'occasion de présenter l'état d'avancement des cibles à atteindre pour l'année 2025.

Consultation publique sur le secteur bioalimentaire au Québec

Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde

