Consultation publique sur le Régime de rentes du Québec : pour un régime adapté aux défis du 21e siècle

QUÉBEC , le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le document de consultation Un régime adapté aux défis du 21e siècle et l'Évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2021. Il marque ainsi le coup d'envoi de l'exercice de consultation publique sur le RRQ qui a lieu, comme le prévoit la loi, tous les 6 ans.

La situation financière favorable du Régime représente une occasion d'explorer des pistes de réflexion en vue d'apporter des changements au RRQ. Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'adapter le Régime aux nouvelles réalités de la société québécoise.

La consultation publique sur le RRQ, qui devrait se tenir rapidement au début de l'année 2023 2023, se veut une réflexion collective visant à accroître, à court et à moyen terme, la sécurité financière des Québécoises et des Québécois à la retraite.

Citations

« Les besoins à la retraite ont beaucoup changé dans la société québécoise au cours des dernières années et notre régime de rentes doit s'adapter à de nouvelles réalités. La bonne santé financière du Régime de rentes du Québec nous donne l'occasion d'amorcer une réflexion sur la direction que nous voulons prendre, collectivement, pour nous assurer qu'il réponde encore mieux aux besoins des Québécois. Nous invitons toutes les personnes et tous les groupes qui le désirent à nous faire parvenir leurs mémoires sur le sujet au cours des prochaines semaines. »

M. Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants

Consultation publique

La consultation publique sur le RRQ se déroulera au début de l'année 2023.

Les pistes de réflexion abordées dans le cadre de cette consultation publique visent à :

améliorer la sécurité financière des personnes retraitées;

favoriser le maintien en emploi des travailleurs et travailleuses d'expérience;

protéger la rente de retraite des personnes qui subissent une diminution de revenus dans des situations particulières;

préserver la bonne situation financière du RRQ.

Évaluation actuarielle au 31 décembre 2021

Le Régime de rentes du Québec est en bonne santé financière : sa réserve au 31 décembre 2021 s'élevait à 106 milliards de dollars.

Les entrées de fonds seront suffisantes pour verser les rentes aux bénéficiaires du RRQ pour les 50 prochaines années.

Les taux de cotisation prévus par la loi sont adéquats et aucune hausse des taux de cotisation n'est requise.

Ces documents sont disponibles sur le site Web de Retraite Québec au www.retraitequebec.gouv.qc.ca.

