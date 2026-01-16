Consultation publique sur la délimitation de nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser au Québec

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts invite la population à s'exprimer sur la délimitation de nouvelles superficies forestières dont le potentiel acéricole sera priorisé dans les forêts publiques. La population peut dès aujourd'hui prendre connaissance de la délimitation de ces nouvelles superficies et la commenter au Québec.ca/consultations-potentiels-acéricoles, et ce, jusqu'au 14 février 2026 à 23 h 59.

En collaboration avec les parties intéressées par le développement acéricole et l'aménagement forestier, le Ministère a délimité, pour l'ensemble du Québec, de nouveaux secteurs à potentiel acéricole à prioriser. Ces superficies seront réservées et aménagées afin que des permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles puissent y être délivrés. Elles se situent dans les régions suivantes :

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Centre-du-Québec

Estrie

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Mauricie

Outaouais

Le Ministère souhaite recueillir les commentaires de la population sur la délimitation de ces superficies précisément, et non sur les activités d'aménagement forestier qui pourront y être réalisées ni sur les droits qui y seront consentis.

Pendant la durée de la consultation, le personnel du Ministère sera disponible pour répondre aux questions des usagers et usagères des forêts du domaine de l'État. Les personnes intéressées peuvent contacter la Direction de la gestion des forêts de la région ciblée pour prendre rendez-vous : Coordonnées régionales du ministère des Ressources naturelles et des Forêts | Gouvernement du Québec.

