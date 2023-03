Consultation prébudgétaire 2024 - L'administration montréalaise invite la population et les organismes à se prononcer sur les orientations du prochain budget de Montréal

MONTRÉAL, le 22 mars 2023 /CNW/ - En prévision de l'élaboration du budget 2024 de la Ville de Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la présidente du comité exécutif et responsable des finances, Dominique Ollivier, invitent la population et les organismes à participer à la consultation prébudgétaire 2024 , qui aura lieu du 29 mars au 19 mai 2023.

Ainsi, pour une 5e année consécutive, la Commission sur les finances et l'administration (CFA) a reçu le mandat de mener le processus de consultation et d'entendre la population montréalaise sur les orientations budgétaires de la Ville de Montréal en vue de son prochain budget. Cette année, les thématiques de la consultation sont :

l'écofiscalité et la fiscalité;

la revue des activités et des programmes;

l'agglomération de Montréal.

La consultation s'inscrit dans le cadre du Chantier sur la fiscalité montréalaise, amorcé en 2022, qui vise à ouvrir un dialogue et une réflexion sur la diversification des sources de revenus de la métropole. Le Chantier culminera cette année avec l'organisation d'un sommet sur la fiscalité municipale.

« En tant que métropole du Québec, Montréal est confrontée à des défis et à des besoins financiers de plus en plus importants. Les taxes foncières, qui représentent la principale source de revenus de la Ville, ne lui permettent plus d'assumer convenablement ses dépenses et ses responsabilités croissantes, notamment en matière de transition écologique, d'habitation et de lutte contre les inégalités sociales. Cette consultation est un geste concret de transparence et de démocratie participative, qui nous permettra de trouver des solutions pour assurer un financement adéquat des activités, tout en continuant de répondre aux besoins et aux aspirations de la population », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Cet exercice annuel vise à rapprocher les citoyennes et les citoyens du processus décisionnel. La population et les organismes sont invités à se questionner sur les activités, programmes ou services municipaux à prioriser, ainsi que sur les façons dont la Ville pourrait diversifier ses sources de revenus. À cet égard, lors du Forum sur la fiscalité montréalaise, plusieurs pistes de solutions ont été identifiées par les participantes et les participants, telles que des mesures d'écofiscalité, dont certaines font l'objet de la consultation », a déclaré la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier.

Un questionnaire pour la population

Montréal invite les personnes de l'agglomération à remplir un questionnaire en ligne à partir de cette page https://sondages.biprecherche.com/se/1/mtl2024/ afin d'exprimer leurs avis, idées et préoccupations pour orienter l'élaboration du prochain budget de la Ville de Montréal.

Commission sur les finances et l'administration

La documentation qui présente les propositions de la Ville, ainsi que l'horaire de la consultation sont disponibles sur la page de la Consultation prébudgétaire 2024 des commissions permanentes. Le calendrier détaillé et les modalités de participation à la consultation sont indiqués dans l'avis public diffusé par le Service du greffe.

La population et les organismes pourront prendre part à la consultation prébudgétaire 2024 en participant à une séance d'information publique de la CFA le 29 mars 2023, ainsi qu'en faisant parvenir un mémoire ou une opinion écrite à la Commission avant le 18 avril 2023. Des séances d'auditions en présentiel et en virtuel, avec les membres de la Commission, seront également organisées les 25 et 27 avril 2023 afin de présenter les mémoires et répondre aux questions soumises par la population.

La Commission sur les finances et l'administration adoptera ses recommandations lors d'une séance publique, webdiffusée en direct, qui aura lieu le vendredi 19 mai 2023, à 13 h 30.

