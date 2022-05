Consultation prébudgétaire 2023 : La Ville de Montréal invite la population et les organismes à se prononcer sur plusieurs orientations de son budget à venir

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Forte de l'expérience acquise depuis les trois dernières années, la Ville de Montréal a de nouveau mandaté la Commission sur les finances et l'administration (CFA) pour consulter la population et les organismes sur les orientations budgétaires de la métropole en vue de l'élaboration du budget pour 2023.

La consultation prébudgétaire 2023 s'inscrit dans le cadre du chantier sur la fiscalité montréalaise que la Ville a amorcé, notamment afin d'ouvrir un dialogue et une réflexion sur la diversification de ses sources de revenus. En tant que métropole du Québec, Montréal est confrontée à des défis et à des besoins financiers de plus en plus importants. Les taxes foncières, qui représentent la principale source de revenus de la Ville, ne permettent plus de financer adéquatement l'ensemble de ses activités et limitent sa capacité d'action pour répondre aux besoins actuels et futurs des Montréalaises et des Montréalais.

« Cette consultation publique est un geste de transparence et de démocratie participative qui vise à rapprocher les citoyennes et les citoyens du processus décisionnel. C'est également une opportunité pour toutes et tous de mieux comprendre le processus budgétaire de la Ville, ses priorités, ses défis et son fonctionnement. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à participer en grand nombre à la consultation prébudgétaire. Les différentes opinions exprimées sont importantes et elles contribuent aux recommandations que la Commission sur les finances et l'administration élabore puis dépose au conseil municipal et au conseil d'agglomération pour orienter la Ville dans l'élaboration du prochain budget », a déclaré Mme Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable notamment des finances.

La consultation prébudgétaire 2023 offre l'occasion à la population et aux organismes de se prononcer sur comment financer adéquatement les activités que la Ville assume en tant que métropole du Québec, diversifier ses sources de revenus pour être moins dépendante des taxes foncières et prioriser certaines activités ou services municipaux.

Cette année, les thématiques de la consultation sont :

le financement des activités assumées par Montréal dans son rôle de métropole du Québec;

la diversification des sources de financement des activités de la Ville;

la revue des activités de base.

La documentation qui présente les propositions de la Ville est disponible sur la page de la consultation à l'adresse ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 . Elle peut également être transmise par la poste sur demande, en composant le 514 872-3000.

Les Montréalaises et les Montréalais pourront participer à la consultation prébudgétaire 2023 en participant à une séance d'information virtuelle de la CFA le 18 mai 2022 et en faisant parvenir un mémoire ou une opinion écrite à la Commission du 4 mai au 10 juin 2022. Des séances d'auditions en présence et à distance avec les membres de la Commission seront également organisées les 8, 9 et 10 juin 2022 afin de présenter les mémoires et répondre aux questions soumises par la population.

Le calendrier et les modalités de participation à la consultation sont indiqués dans un avis public diffusé par le Service du greffe le 4 mai, accessible sur cette page :

ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2023 .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Alicia Dufour, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Gonzalo Nunez, Relationniste, Service de l'expérience citoyenne et des communications, [email protected]