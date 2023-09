Consultation pluriannuelle sur l'immigration : la CAQ a complètement perdu le contrôle de son immigration

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Alors que s'achève aujourd'hui la consultation pluriannuelle 2024-2027 sur l'immigration, où plusieurs groupes ont été entendus, il est maintenant clair que la CAQ fait fausse route en s'entêtant à ne pas inclure l'immigration temporaire dans son calcul du seuil acceptable pour le Québec, affirme le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, Monsef Derraji.

Les groupes venus participer aux consultations particulières ont appuyé la demande que fait, depuis plusieurs mois, le député libéral de Nelligan en réclamant que l'on tienne compte de l'immigration temporaire dans la comptabilisation de l'immigration totale. Selon lui, les chiffres actuels confirment que la CAQ a complètement échappé son immigration.

De plus, le manque de sensibilité du gouvernement caquiste envers le regroupement familial des immigrants a aussi été démontré fréquemment et avec beaucoup d'émotion par les participants. De nombreux témoignages touchants n'ont pas semblé ébranler la ministre, déplore M. Derraji, qui demande plus de souplesse à ce niveau afin de diminuer les délais d'attente qui peuvent atteindre 25 mois.

Par ailleurs, l'incapacité du gouvernement caquiste à livrer les services de francisation dans des délais raisonnables nous prive d'une main-d'œuvre essentielle. Plusieurs groupes ont aussi dénoncé cette situation inquiétante.

Enfin, le porte-parole a soulevé l'absence d'encadrement clair en ce qui concerne les travailleurs temporaires qui se voient imposer des conditions de travail parfois dégradantes par des employeurs qu'ils ne peuvent pas quitter. À cet effet, des groupes ont rappelé que, devant cette situation alarmante, l'Organisation des Nations Unies a même dépêché un rapporteur spécial, chez nous, pour faire enquête. Ce dernier a qualifié le Programme des travailleurs étrangers temporaires de « terreau pour des formes d'esclavage moderne ». Une situation gênante pour le Québec, dénonce le député de Nelligan.

« Ces consultations auront permis de confirmer le triste constat que la CAQ a complètement perdu le contrôle de l'immigration au Québec. Les centaines de milliers d'immigrants temporaires qui ne sont pas inclus dans les calculs du gouvernement en sont la preuve tangible. C'est inquiétant et désolant. Je remercie tous les groupes qui sont venus enrichir les échanges et à certains moments, avec beaucoup d'émotion. »

- Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]