Consultation générale sur les pesticides : visites de fermes innovantes

QUÉBEC, le 28 août 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles se déplaceront en Montérégie, le lundi 9 septembre 2019, dans le cadre de la consultation générale portant sur les impacts des pesticides sur la santé publique et l'environnement, ainsi que les pratiques de remplacement innovantes disponibles et à venir dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation, et ce en reconnaissance de la compétitivité du secteur agroalimentaire québécois.

L'utilisation des pesticides en agriculture est l'enjeu central de ce mandat d'initiative. Les membres de la commission souhaitent aller sur le terrain pour visiter des entreprises agricoles innovantes qui mettent en pratique des méthodes alternatives à l'utilisation des pesticides. Ils visiteront Les fermes Longprés dans la municipalité de Les Cèdres, la ferme Agri-Fusion, dans la municipalité de Saint-Polycarpe, ainsi que Les fermes Hotte et Van Widen dans la municipalité de Napierville.

À l'occasion de cette consultation générale, la Commission a reçu 76 mémoires. Les membres de la Commission ont sélectionné 26 organismes et experts qui seront entendus en auditions publiques du 23 au 26 septembre. L'horaire des auditions est disponible sur le site web de l'Assemblée nationale.

