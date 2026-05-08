CONSULTATION FÉDÉRALE SUR LA RÉGLEMENTATION : LE CPQ SALUE LA DÉMARCHE ET APPELLE À DES GAINS CONCRETS POUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement l'annonce du gouvernement fédéral pour lancer une consultation afin de simplifier les processus d'évaluation et d'approbation des projets. Cette annonce répond à une demande de longue date du CPQ pour faire face au contexte économique difficile pour les entreprises. Une réglementation plus efficace, plus prévisible et mieux coordonnée constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises canadiennes et soutenir l'investissement.

Le CPQ souligne qu'au-delà de la réduction de la paperasse administrative, cette démarche devra permettre de revoir les processus, les délais, les chevauchements réglementaires et les irritants qui freinent la capacité des entreprises à croître, investir et innover. L'organisation rappelle également que les efforts de simplification réglementaire doivent s'inscrire dans une approche structurée, durable et concertée avec les milieux économiques.

« Dans un contexte où les entreprises doivent déjà composer avec de fortes pressions économiques et où le Canada doit concurrencer avec d'autres juridictions pour se positionner comme environnement d'affaires favorable, il est essentiel que le gouvernement fédéral se penche sérieusement sur les processus d'évaluation et d'approbation des projets. Une réglementation intelligente et agile peut devenir un véritable avantage compétitif pour le Canada et le Québec », déclare Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction du CPQ.

Le CPQ entend participer activement aux consultations annoncées afin de faire valoir les préoccupations et les recommandations des employeurs québécois visant à simplifier et accélérer le processus réglementaire.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825