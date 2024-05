Consultation aux fins d'élaborer un cadre législatif relatif à la découvrabilité des contenus culturels francophones

QUÉBEC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, lance une consultation en vue d'élaborer un cadre législatif visant à garantir aux Québécoises et Québécois l'accès aux contenus culturels francophones et leur découvrabilité dans l'environnement numérique. Les personnes et organismes désireux de participer au chantier peuvent le faire en déposant un mémoire sur la plateforme de consultation en ligne jusqu'au 8 juillet 2024.

Ce lancement survient alors que le Québec et le Canada coorganisent, du 28 au 30 mai, la première rencontre du groupe de réflexion de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Les spécialistes du groupe de réflexion s'intéresseront notamment aux questions de découvrabilité et de diversité linguistique des contenus culturels.

But de la consultation : recueillir les attentes et les préoccupations des artistes, des associations, des regroupements, des organismes et des entreprises du secteur culturel, ainsi que des citoyennes, des citoyens, des chercheuses et des chercheurs de tout le Québec, et ce, à propos de la découvrabilité et de son cadre législatif.

L'initiative découle de l'une des recommandations du rapport publié en janvier dernier, La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : rapport du comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels. Il y est proposé d'élaborer un projet de loi garantissant le droit fondamental des Québécoises et des Québécois à l'accès aux contenus culturels d'expression originale de langue française et à leur découvrabilité dans l'environnement numérique.

Citation

« Cette consultation est une occasion pour les personnes clés de l'écosystème culturel, ainsi que pour les citoyennes et citoyens, d'exprimer leurs attentes et leurs préoccupations qui nous permettront, à mes équipes et à moi, d'alimenter nos travaux visant à améliorer notamment la visibilité des contenus culturels francophones dans l'environnement numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

En avril 2023, le ministre de la Culture et des Communications a annoncé avoir formé un comité-conseil pour analyser, notamment, les outils à privilégier et les avenues possibles, législatives ou autres, permettant d'améliorer le positionnement des contenus culturels québécois francophones sur les grandes plateformes numériques.

Le 31 janvier 2024, ce comité-conseil a rendu public son rapport intitulé La souveraineté culturelle du Québec à l'ère du numérique : rapport du comité-conseil sur la découvrabilité des contenus culturels.

Lien connexe

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Amelia Benattia, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 514 294-2806, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]