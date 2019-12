Construire dans les « Bermudes orientales » : les grues à tour de Zoomlion terminent les opérations de levage pour le plus long pont maritime routier-ferroviaire au monde

PINGTAN, Chine, 16 décembre 2019 /CNW/ -- Plus de 35 grues à tour haut de gamme développées par Zoomlion (01157.HK) ont achevé les opérations de levage pour le projet de pont routier-ferroviaire de Pingtan, le plus long pont routier-ferroviaire maritime du monde. En tant que fournisseur d'équipements de levage, Zoomlion a établi une nouvelle référence pour le travail dans un environnement de météorologie océanique particulier avec des machines sur mesure pour ce qui est décrit comme le projet de construction de ponts « le plus difficile du monde ».