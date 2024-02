NANAIMO, BC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La Première Nation Snuneymuxw a reçu plus de 700 000 $ du gouvernement fédéral pour soutenir la construction de huit logements et la réparation de huit logements abordables.

L'ensemble résidentiel La'lum'utul (dont le nom signifie prendre soin les uns des autres) comprend huit logements répartis dans deux quadruplex à ossature de bois actuellement en construction dans la réserve, sur le chemin Warpath. La Première Nation Snuneymuxw en sera propriétaire et exploitera les logements, dont les loyers seront inférieurs à ceux du marché pour ses membres. Cet ensemble devrait être achevé en 2024.

Le financement servira également à rénover huit logements situés sur le territoire de la Première Nation Snuneymuxw. Les travaux de réparation devraient être achevés en mai 2026.

Le financement fourni pour les ensembles est le suivant :

567 970 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable, pour la construction de l'ensemble La'lum'utul et la réparation des logements existants;

une contribution de 312 000 $ en financement conjoint pour l'ensemble La'lum'utul par l'entremise de l'Initiative canadienne de logement communautaire, qui fait partie de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement; une subvention de 900 408 $ du fonds de logement communautaire et une autre de 543 931 $ visant à réduire la pression exercée par les coûts de la part de la Province par l'entremise de BC Housing pour l'ensemble de logements La'lum'utul, ainsi qu'un financement d'exploitation annuel de 220 168 $;

la Première Nation Snuneymuxw a fourni, pour l'ensemble La'lum'utul, un terrain qui est évalué à 837 000 $. Elle a aussi versé une contribution en espèces de 131 955 $ pour réparer les logements existants.

Citations :

« Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique méritent d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, le gouvernement fédéral investit dans des logements neufs et des logements abordables destinés aux Autochtones afin d'améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Ce type d'investissement transforme nos communautés. Il donnera aux résidents un véritable sentiment d'appartenance ainsi qu'un chez-soi sûr et adapté sur le plan culturel. » - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gens veulent avoir accès à des logements abordables au sein de leur communauté, et c'est ce que nous faisons. Dans le cadre de notre plan d'action Homes for People, nous permettons aux gens de rester dans leur communauté, en contact avec leur famille et leur culture. Notre gouvernement est fier de travailler avec la Première nation Snuneymuxw sur ce projet et nous continuerons à travailler avec nos partenaires autochtones pour construire des logements dans les réserves et à l'extérieur de celles-ci. » - Ravi Khalon, ministre du Logement.

« Nous voulons tous que les membres de la communauté soient pris en charge, et c'est pourquoi nous finançons le nouveau projet de construction de logements La'lum'utul, dont le nom signifie « prendre soin les uns des autres ». La Première nation Snuneymuxw est un excellent partenaire pour le gouvernement de la Colombie-Britannique et nous sommes heureux de travailler ensemble. » - Sheila Malcolmson, députée provinciale de Nanaimo

« Notre partenariat avec le Fonds national de co-investissement pour le logement représente une étape importante pour répondre au besoin urgent de logements dans notre communauté. Nous sommes déterminés à trouver des solutions de logement qui répondent aux besoins de nos membres et qui correspondent à notre façon d'être. » - Mike Wyse, chef de la Première Nation Snuneymuxw

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement ) est un programme de la SNL s'élevant à 13,2 milliards de dollars. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

(auparavant le ) est un programme de la SNL s'élevant à 13,2 milliards de dollars. Il accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 30 septembre 2023, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable.

s'est engagé à verser plus de 7,49 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 31 589 logements et la réparation de plus de 128 959 logements par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable. En vertu de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique, la Province verse les fonds fédéraux affectés à la Stratégie nationale sur le logement et fournit une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

et la Colombie-Britannique, la Province verse les fonds fédéraux affectés à la Stratégie nationale sur le logement et fournit une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. L'ensemble résidentiel La'lum'utul fait partie d'un investissement dans le logement de 19 milliards de dollars de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, grâce à la Province plus de 77 000 logements ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 1 600 à Nanaimo .

Renseignements supplémentaires :

