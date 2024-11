WINNIPEG, MB, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Ville de Winnipeg et Paragon Living, en partenariat avec la Roseau River Anishinaabe First Nation Trust, ont annoncé un investissement conjoint de 38,5 millions de dollars en financement pour la construction de 95 logements à Winnipeg.

Situé au 939, Chancellor Drive, à Winnipeg, The Chancellor sera un immeuble de sept étages comptant des appartements d'une chambre, de deux chambres et de trois chambres. Il comprendra à la fois un stationnement souterrain chauffé et un stationnement de surface, une terrasse extérieure commune, un salon pour les résidents et une salle polyvalente pour la tenue de petits évènements. La plupart des logements auront un balcon et tous auront une buanderie, ainsi que l'eau et un accès à Internet haute vitesse. Parmi les 95 unités, 38 seront des logements abordables dont les loyers seront inférieurs à 70 % du loyer médian du marché.

Les appartements abordables seront d'abord offerts aux membres de la Première Nation Anishinaabe de Roseau River avant d'être mis à la disposition du grand public. La construction de l'immeuble a commencé à l'été 2024 et les travaux devraient être achevés dans un délai de 18 mois.

Le financement total de cet ensemble d'habitation est le suivant :

32,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

3,5 millions de dollars de la Première Nation Anishinaabe de Roseau River ;

; 2,8 millions en remises d'impôt de la Ville de Winnipeg .

« Tout le monde mérite un chez-soi abordable dans sa propre collectivité. L'investissement d'aujourd'hui dans l'ensemble d'habitation The Chancellor permet d'atteindre cet objectif en ajoutant 95 logements neufs pour les membres de la Première Nation Anishinaabe de Roseau River et la population. C'est ainsi que la Stratégie nationale sur le logement travaille avec les organisations et les collectivités pour offrir plus de logements sûrs et abordables partout au Manitoba. » - Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le secteur de South Pembina, car nous avons besoin de plus de logements dans la région universitaire. Cet ensemble d'habitation est exactement ce dont nous avons besoin : il offrira une gamme de loyers et des logements de différentes tailles et fera partie d'un secteur déjà dynamique où il y a des restaurants, des magasins et des installations récréatives » - Janice Lukes, conseillère municipale, Waverley West Ward

« Nous sommes ravis d'investir dans cet immeuble pour bâtir un avenir meilleur pour les étudiants de la Première Nation Anishinaabe de Roseau River, les personnes âgées et d'autres personnes qui souhaitent vivre à Winnipeg. Nous souhaitons que cet immeuble soit également un lieu d'accueil pour le grand public. Nous pensons que ce type d'aménagement est une façon exemplaire de faire progresser la réconciliation d'une manière positive qui profite à tout le monde. » - Gary Roberts, chef de la Première Nation Anishinabe de Roseau River

« L'ensemble d'habitation situé au 939 Chancellor illustre le succès de la collaboration intersectorielle pour offrir des logements collectifs de qualité supérieure à tout le monde au Manitoba. Nous sommes fiers de construire des immeubles avec des finitions haut de gamme qui accordent également la priorité à l'abordabilité et à la réconciliation avec les Autochtones. » - Nigel Furgus, directeur général, Paragon Living

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca . La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,34 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 40 000 logements et la réparation de plus de 166 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, les exigences minimales ont été remplacées par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique. Les demandes au titre de la version améliorée du programme seront acceptées à compter du 22 novembre.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

