Construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma - L'étude d'impact sur l'environnement est officiellement déposée

SAGUENAY, QC, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, confirment le dépôt officiel, auprès du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), de l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) produite dans le cadre du projet de construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma.

Ce dépôt permet au MELCCFP de poursuivre l'analyse du dossier, ce qui assure la recevabilité de l'étude et optimise ainsi la progression du projet vers les prochaines étapes.

Citations

« Le dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement démontre au milieu que le projet figure toujours parmi les priorités gouvernementales et permet aujourd'hui de poursuivre le cheminement du dossier vers les prochaines étapes. En déposant l'étude maintenant, nous aurons tout en place pour continuer le projet au bon moment. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Aujourd'hui, avec le dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement, nous franchissons un pas majeur dans le dossier de la route à quatre voies divisées. C'est une excellente nouvelle pour notre comté et pour notre région. Je remercie les équipes du ministère qui travaillent sur le dossier et qui ont permis au projet de cheminer. »

Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean et ministre délégué au Développement économique régional

Faits saillants

La construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma constitue la cinquième étape majeure du lien routier rapide entre l'arrondissement de La Baie, à Saguenay, et la ville d'Alma. Elle complétera l'extrémité ouest de cette voie rapide intrarégionale.

Le projet vise principalement à renforcer la sécurité et à améliorer la fluidité de la circulation. De plus, il viendra répondre au problème de poudrerie hivernale, récurrent à Hébertville, dans le secteur de Saint-Bruno, qui a souvent entraîné la fermeture de la route.

Le choix du tracé le plus au nord a été retenu après d'importantes consultations qui comptaient trois volets (séance d'information, questionnaire en ligne et groupes de discussion). L'exercice a permis à la population de s'exprimer et a contribué à la réalisation du rapport final de l'EIE.

Liens connexes

Construction de la route 170 à Saint-Bruno et de la route 169 vers Alma

Registre des évaluations environnementales

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Sources : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Suzie Larouche, Directrice de bureau, Bureau de comté de Lac-Saint-Jean, Tél. : 418 487-7518, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]