Construction de 90 nouveaux logements abordables pour des familles et des personnes seules de Gatineau

GATINEAU, QC, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, et le maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-Jobin, sont heureux de souligner le début des travaux de construction du Square Urbania, un immeuble de 90 logements abordables destinés à des familles et à des personnes seules de Gatineau.

Cette initiative de l'organisme Habitations de l'Outaouais métropolitain (HOM) soutenue financièrement par le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de la Société d'habitation du Québec (SHQ), représente un investissement totalisant plus de 20,4 M$.

Par l'entremise de son programme AccèsLogis Québec, la SHQ confirmait récemment l'octroi d'une subvention de plus de 7,8 M$ pour la construction de cet édifice qui sera situé sur le boulevard du Carrefour. La SHQ garantit également le prêt hypothécaire de 8,9 M$ contracté par l'organisme HOM.

La Ville de Gatineau accorde pour sa part une contribution de près de 3,5 M$ à ce projet. Le chantier devrait être terminé à la fin de l'automne 2022. Situé à proximité de différents services, l'immeuble de six étages sera doté d'une salle communautaire et d'un stationnement souterrain.

De plus, il est à noter que les locataires de 72 des 90 logements du Square Urbania pourront bénéficier du programme Supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de 1,2 M$ est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau.

« Je suis fière de souligner le début de cet important chantier! Notre gouvernement investit près de 8 M$ dans ce projet qui créera 90 nouveaux logements abordables à Gatineau. Les futurs locataires seront des familles et des personnes seules qui pourront bénéficier d'un logement sécuritaire et adapté à leurs besoins. De plus, pas moins de 72 ménages pourront profiter du programme Supplément au loyer. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécoises et de Québecois puissent trouver un milieu de vie de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Voilà une excellente nouvelle pour les familles et les citoyens de l'Outaouais. Ce projet est né d'une initiative du milieu et se réalise grâce à un ensemble de partenaires. Je suis fier de la participation de notre gouvernement à ce projet. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je tiens à féliciter l'organisme des Habitations de l'Outaouais métropolitain qui a mis en avant ce nouveau projet venant combler un important besoin dans la circonscription de Chapleau. Cet organisme en compte déjà plusieurs à son actif, et je lui souhaite de poursuivre son excellent travail au bénéfice de notre communauté. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de la Justice

« La Ville de Gatineau est engagée activement dans le soutien aux organismes communautaires qui développent des projets de logements abordables et communautaires. Je salue cette bonne nouvelle, car ces nouvelles unités sont un pas de plus dans la solution à proposer à la pénurie de logements qui sévit actuellement sur le territoire de la ville et qui fragilise les plus vulnérables. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

« Nous nous réjouissons de pouvoir offrir 90 nouveaux logements abordables aux ménages dans le besoin. Merci à tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible. »

Daniel Pelletier, président de l'organisme Habitations de l'Outaouais métropolitain

Fait saillant

Habitations de l'Outaouais métropolitain (HOM) a pour mission d'intervenir dans le domaine de l'immobilier pour augmenter l'offre de logements abordables. HOM a créé une alliance avec l'Office d'habitation de l'Outaouais, à qui il a confié la gestion de ses immeubles et la sélection de ses locataires.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

