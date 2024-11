ST. THOMAS, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de plus de 2,4 millions de dollars pour aider à construire 40 logements avec services de soutien à St. Thomas.

Le nouvel ensemble résidentiel, Tiny Hope, offrira 40 logements à des femmes, des Autochtones, de jeunes adultes et des personnes handicapées. Les logements seront situés au 21, rue Kains, au centre-ville de St. Thomas, près des transports en commun, d'une bibliothèque, d'une garderie et d'épiceries. Cet ensemble sera géré par le YWCA St. Thomas-Elgin, qui offrira un éventail de services de soutien aux résidents.

Le financement de cet ensemble résidentiel a été versé par l'entremise de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire, laquelle fait partie de l'Entente bilatérale conclue entre le Canada et l'Ontario dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

La construction a commencé en mai 2024 et devrait être achevée d'ici l'été 2026.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement fédéral continue de travailler avec ses partenaires, comme le gouvernement de l'Ontario, pour trouver des moyens de créer plus de logements abordables qui répondent aux besoins de la population canadienne. Voilà l'une des façons dont la Stratégie nationale sur le logement continue de contribuer à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député fédéral de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement utilise tous les outils à sa disposition pour construire plus de logements et rendre la vie plus abordable pour les familles de l'Ontario. Que ce soit à St. Thomas ou dans des collectivités de la province, nous prenons des mesures pour accélérer la construction de logements dont nous avons grandement besoin. Grâce à la collaboration avec tous les ordres de gouvernement, nous travaillons sans relâche pour éliminer les obstacles, simplifier les approbations et proposer des solutions novatrices. Pour ce faire, nous devons adopter de nouvelles approches, comme les logements usinés, qui aideront à réduire les coûts et à remédier à la pénurie de logements. Notre priorité est d'offrir des solutions concrètes qui aideront les familles de l'Ontario à trouver un chez-soi, et nous sommes déterminés à y parvenir. » L'honorable Vijay Thanigasalam, ministre associé du Logement de l'Ontario

« Notre gouvernement a de solides antécédents de collaboration étroite avec ses homologues fédéraux pour construire des logements pour les personnes qui en ont le plus besoin dans notre société. Les 40 logements en construction dans le cadre de cet investissement de 2,4 millions de dollars de nos gouvernements serviront de collectivité cohésive appuyée par le YWCA de St. Thomas-Elgin. Ils transformeront de façon tangible et positive la vie de tant de familles d'Elgin-Middlesex-London. » - Rob Flack, député provincial d'Elgin-Middlesex-London

« Aujourd'hui est un moment charnière pour le projet Tiny Hope, qui met en valeur le pouvoir transformateur des partenariats dans la ville de St. Thomas. Grâce à l'engagement de nos gouvernements fédéral et provincial et au dévouement du YWCA St. Thomas-Elgin, de Doug Tarry Homes et de Sanctuary Homes, ce projet permettra de créer non seulement des logements, mais aussi un sentiment renouvelé d'espoir et de sécurité pour les femmes, les Autochtones, les jeunes adultes et les personnes handicapées dans notre collectivité. Il s'agit d'une étape importante pour bâtir un St. Thomas plus fort et plus inclusif, où tout le monde a accès au soutien dont il a besoin pour s'épanouir. Nous sommes reconnaissants de la collaboration de ces partenaires dévoués pour donner vie à cette ressource essentielle dans notre collectivité. » - Joe Preston, maire de St. Thomas

« Au nom de nos partenaires du projet Tiny Hope, le YWCA St Thomas-Elgin, Doug Tarry Homes et Sanctuary Homes, nous tenons à remercier sincèrement nos gouvernements fédéral et provincial pour leurs contributions par l'entremise du financement résiduel de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire. Leur soutien à notre collectivité de logements novateurs, écoénergétiques et très abordables fera une énorme différence dans la vie des populations les plus vulnérables de St. Thomas. En réunissant tous les ordres de gouvernement ainsi que des donateurs du secteur privé et du milieu des affaires, nous offrons un véritable sentiment d'appartenance et de dignité aux résidents du 21, rue Kains pour les générations à venir. Grâce à cette contribution, nous offrirons non seulement des logements avec services de soutien, mais aussi des services globaux axés sur la stabilisation, les voies vers la prospérité et la sécurité économique grâce à l'éducation, au développement des compétences et à l'emploi. » - Lindsay Rice, directrice générale, YWCA St. Thomas-Elgin

Faits en bref :

L'ensemble résidentiel annoncé aujourd'hui a reçu 2 494 960 $ en financement dans le cadre de l' Initiative Canada - Ontario de logement communautaire .

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

. La est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 54,28 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 149 000 logements et la réparation de plus de 288 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. Les activités comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

L'Initiative Canada - Ontario de logement communautaire offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Elle peut également servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Anetes Anton, Cabinet du ministre associé du Logement de l'Ontario, [email protected]