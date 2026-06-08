Construction de 210 logements abordables pour familles et personnes seules à Montréal

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Interloge de concert avec Prével, ont souligné l'avancement d'un important chantier de 210 logements abordables destinés aux familles et aux personnes seules. L'immeuble, qui sera situé sur l'avenue De Lorimier, à Montréal, représente un investissement de plus de 81,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy. Elle était accompagnée de la mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez Ferrada, du directeur général d'Interloge, M. Louis-Philippe Myre, de la présidente de Prével, Mme Laurence Vincent, et de la présidente-directrice générale de Mères avec pouvoir, Mme Valérie Larouche.

Le gouvernement du Québec investit à ce chantier pour plus de 40,4 M$, qui proviennent du Programme d'habitation abordable Québec (33,5 M$) et du Programme de financement en habitation (6,9 M$) de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Quant à la Ville de Montréal, elle alloue à l'organisme un montant de plus de 14,7 M$. Enfin, Interloge, qui a financé le pré-développement du projet à hauteur de 2 M$, assurera la gestion de l'ensemble immobilier pour au moins toute la durée de la convention avec la SHQ.

Un maximum de 84 des ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ) de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Une collaboration unique

Le projet d'Interloge s'insère dans un ensemble immobilier de 415 logements, soit 210 logements sociaux et abordables qui seront la propriété d'Interloge, et 205 autres qui appartiendront à Prével. La valeur totale de la construction est de 188 M$.

En plus des 84 logements admissibles au PSLQ, 126 autres seront offerts à 95 % du loyer médian. De plus, le projet offrira en priorité au moins 32 logements à des mères de famille monoparentale accompagnées par l'organisme Mères avec pouvoir, partenaire d'Interloge depuis plus de 20 ans.

Quant à l'entreprise Prével, en plus de financer le terrain en prédéveloppement, elle facilite l'insertion de 210 logements hors marché à Interloge, en surplus de ses obligations réglementaires liées au Règlement pour une métropole mixte (RMM) qu'elle a déjà remplies sur site.

Citations :

« Ces 210 logements abordables à Montréal offriront à des Québécois un milieu de vie sécuritaire, moderne et adapté à leurs réalités. En soutenant la réalisation de ce chantier, le gouvernement du Québec agit pour améliorer l'accès à des logements abordables et répondre aux besoins de la population. Je tiens à féliciter l'ensemble des partenaires qui rendent possible ce chantier d'envergure. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Ce chantier témoigne parfaitement de notre volonté d'offrir davantage de logements abordables dans la métropole. En misant sur des partenariats solides et des investissements importants, notre gouvernement contribue à créer des milieux de vie modernes et durables pour les familles et les personnes seules. Je félicite Interloge ainsi que tous les partenaires qui font de ce projet une réalité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Trouver un logement abordable est devenu un défi pour trop de familles montréalaises. Avec Esplanade Cartier, nous livrons des logements là où les gens veulent vivre, près du transport collectif, des services et des emplois. C'est le genre de projet dont Montréal a besoin pour répondre à la crise du logement et garder nos quartiers accessibles. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Interloge et Prével ont mobilisé le meilleur de leurs expertises et fourni leurs plus grands efforts pour offrir aux Montréalais et Montréalaises un milieu de vie de qualité, complet et inclusif à proximité de tous les services, lieux d'emploi, et accessible en transports actifs et collectifs. À l'Esplanade-Cartier, les locataires d'Interloge pourront poser leurs boîtes et s'installer durablement, sans risque de reprise de logement. Nous remercions tous nos partenaires. »

Louis-Philippe Myre, directeur général Interloge

« En date d'aujourd'hui, Esplanade Cartier, c'est plus de 1 300 unités d'habitation réalisées, le nouveau siège social du Y des femmes, une maison de projet communautaire, le tout premier jardin communautaire montréalais sur toit et une contribution considérable de Prével qui excède ses obligations réglementaires en matière de logement hors marché sur site. C'est une démonstration supplémentaire de la conviction de Prével face au bénéfice de la réelle mixité. »

Laurence Vincent, présidente de Prével

« Ce projet nous tient profondément à cœur, car il permettra à encore plus de mères et d'enfants de trouver un lieu pour se déposer, se relever et avancer. Passer de 30 à plus de 60 familles accompagnées, c'est doubler les histoires de courage que nous avons la chance de soutenir, en créant les conditions nécessaires à leur bien-être grâce à un logement abordable, une place prioritaire en CPE et un accompagnement scolaire ou professionnel. »

Valérie Larouche, présidente-directrice générale, Mères avec pouvoir

Faits saillants :

Interloge est une entreprise d'économie sociale à but non lucratif fondée en 1978, dont la mission est d'offrir des logements sociaux et abordables à des ménages à faibles et modestes revenus. Reconnue comme organisme de bienfaisance, elle est propriétaire de plus de 900 logements dont les loyers sont significativement inférieurs au marché, contribuant ainsi à la stabilité résidentielle et à l'inclusion sociale. Par son action, Interloge participe activement au développement économique et social durable des villes et quartiers où elle intervient. Pour plus d'informations, consultez interloge.org ou notre page LinkedIn.

Mères avec pouvoir a pour mission de promouvoir l'autonomie et l'intégration sociale et professionnelle des femmes cheffes de famille monoparentale à revenu modeste ayant des enfants. L'organisme accompagne le parcours des femmes en leur offrant un accès à un logement social transitoire, un soutien communautaire et individuel, ainsi qu'une place en garderie pour leurs enfants, grâce à un partenariat historique avec Interloge et le CPE du Carrefour.

Interloge et Prével ont mis en place un régime de propriété en droits superficiaires. Ce mode de propriété permet à chaque partie d'être pleinement propriétaire de sa composante et permet d'éviter la mise en place d'un syndicat de copropriété. Ce choix a facilité l'insertion de 210 logements abordables dans un ensemble immobilier plus vaste.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]