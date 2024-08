ANTIGONISH, NS, le 29 août 2024 /CNW/ - Le quartier d'Appleseed Drive, à Antigonish, comptera bientôt 17 nouveaux logements abordables pour les personnes âgées, les familles et les personnes en situation de handicap.

Les gouvernements fédéral et provincial et l'Antigonish Affordable Housing Society (AAHS) sont des partenaires qui ont permis la construction de ces habitations situées au 19 Appleseed Drive. L'immeuble comprendra des logements d'une, de deux et de trois chambres destinés aux personnes à revenu faible ou modeste. Il sera aussi doté d'une salle communautaire et d'un espace extérieur pour le jardinage.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

2 645 945 $ du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable;

60 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du Programme de financement initial;

2 720 000 $ sous forme de prêt-subvention du gouvernement de la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire du Affordable Housing Development Program;

Le terrain, évalué à 142 000 $, a été fourni par la Province par l'intermédiaire de son Land for Housing Program;

100 000 $ de l'AAHS;

Financement d'exploitation continue par l'entremise de l'AAHS.

La construction est en cours et l'immeuble devrait être achevé à la fin de 2025.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la manière dont le gouvernement fédéral collabore avec des partenaires de tous les ordres de gouvernement et des organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables dont a grandement besoin la population d'Antigonish. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme celui annoncé aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Antigonish Affordable Housing Society s'est forgé une réputation en créant des collectivités dynamiques, accessibles et abordables où les personnes seules, les personnes âgées et les familles veulent vivre. L'inauguration des travaux de la deuxième phase d'Appleseed Court montre ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et leurs partenaires communautaires collaborent pour accroître l'offre de logements en Nouvelle-Écosse. » - L'honorable Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse et députée provinciale d'Antigonish, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« L'annonce d'aujourd'hui est une importante étape de la réalisation de notre engagement à fournir des logements sûrs et abordables à la population d'Antigonish. Les nouvelles unités d'Appleseed Drive offriront aux personnes âgées, aux familles et aux personnes en situation de handicap un endroit sûr et accueillant où vivre, au cœur de notre collectivité. Grâce à la collaboration, nous créons des logements et faisons d'Antigonish une collectivité plus forte et plus inclusive, où tout le monde peut s'épanouir. L'accès à des habitations abordables est essentiel au bien-être de notre collectivité, et cet ensemble résidentiel témoigne de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous accordons la priorité aux besoins de nos citoyens les plus vulnérables. » - Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish

« Nous sommes ravis d'apprendre que les contributions financières provinciales et fédérales totalisent plus de 5 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel Appleseed II de l'Antigonish Affordable Housing Society. L'ajout de ces logements abordables à notre collectivité aidera à stabiliser le marché de l'habitation et à fournir des options grandement nécessaires aux personnes dans le besoin. » - Owen McCarron, préfet de la Municipalité du comté d'Antigonish

« Le soutien de tous les ordres de gouvernement et de notre collectivité locale nous permet de faire progresser notre objectif d'offrir des logements abordables qui sont durables sur les plans social, financier et environnemental. Nous sommes reconnaissants et très heureux de construire 17 logements supplémentaires pour enrichir le quartier d'Appleseed. » - Colleen Cameron, présidente du conseil d'administration de l'Antigonish Affordable Housing Society

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans l'Énoncé économique de l'automne 2023, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 1 milliard de dollars dans le FLA. Ces fonds portent l'enveloppe budgétaire totale à plus de 14 milliards de dollars. Le budget de 2024 prévoyait d'ajouter 1 milliard de dollars de plus au FLA afin de mieux soutenir les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement.

Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements du gouvernement du Canada les plus demandés sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

