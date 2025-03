UPPER HAMMONDS PLAINS, NS, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournissent plus de 62 millions de dollars pour construire 160 logements à Upper Hammonds Plains pour les personnes qui ont besoin d'une habitation abordable.

L'ensemble résidentiel mixte The Woods, situé au 430 Pockwock Road, sera exploité par Osprey Inspiration. Il comprendra 160 logements de deux chambres destinés aux personnes ayant besoin d'une habitation abordable. Des écoles, des parcs et un centre communautaire se trouvent à proximité.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables ainsi qu'à la rénovation et à la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le financement fourni pour cet ensemble résidentiel est le suivant :

57 195 000 $ du gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FLA;

5 100 000 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Affordable Housing Development Program;

15 000 $ du gouvernement de la Nouvelle-Écosse par l'intermédiaire du remboursement pour la modélisation de l'efficacité énergétique;

3 390 000 $ en investissement foncier et en contribution;

2 100 000 $ de 4318698 Nova Scotia Ltd sous forme de prêt remboursable.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui est un excellent exemple de ce qui peut être accompli grâce à la collaboration entre les différents ordres de gouvernement, le secteur privé et les partenaires communautaires. Notre municipalité est en pleine croissance et le financement annoncé aujourd'hui, dans le cadre du Fonds pour le logement abordable, aidera à construire plus des logements abordables dont la population a besoin. » - Lena Metlege Diab, députée fédérale de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'ensemble résidentiel The Woods accueillera bientôt des centaines de Néo-Écossais et Néo-Écossaises grâce au travail acharné et au soutien des ordres de gouvernement, de leurs ministères et d'organismes sans but lucratif comme Osprey Inspiration. Grâce à cet effort de collaboration, il y aura des logements abordables à Upper Hammonds Plains pour des décennies à venir. » - L'honorable Colton LeBlanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse

« Grâce à d'importantes contributions du Fonds pour le logement abordable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, du ministère des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse et d'un investisseur privé, cette initiative transformatrice répond à un besoin crucial de logements abordables et durables. Les projets de cette ampleur sont souvent complexes et exigent beaucoup de ressources. Celui-ci illustre la force de la collaboration entre les organismes gouvernementaux, les entreprises privées et les organismes sans but lucratif. Toutes les parties prenantes devraient être fières de cette réalisation, mais ce sont les locataires que nous avons le privilège de servir qui en bénéficieront le plus. » - Derrick Chan, président d'Osprey Inspiration

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 60,09 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 298 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En décembre 2024, le gouvernement du Canada avait engagé 10,87 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 42 000 logements et la réparation de plus de 168 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Les améliorations apportées au FLA annoncées dans le budget de 2024 comprennent la prolongation du programme de 2025-2026 à 2028-2029. Le volet Construction existant est maintenant divisé en deux sous-volets : un sous-volet pour la création rapide de logements, qui servira à créer des maisons d'hébergement, des logements de transition et des logements avec services de soutien pour les personnes qui ont les plus grands besoins; et un sous-volet pour le logement communautaire, qui soutiendra le logement abordable et les ensembles résidentiels mixtes dans lesquels il y aura des logements abordables et des logements au loyer du marché. Dans le volet Réparation et renouvellement, on a remplacé les exigences minimales par une approche qui accorde la priorité aux ensembles résidentiels favorisant l'accessibilité et l'efficacité énergétique.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Renseignements supplémentaires :

